ITA Airways annuncia il nuovo volo Roma-Bangkok, prenota ora

A partire da questa settimana, ITA Airways collega direttamente l’Italia e la Thailandia con il nuovo volo Roma-Bangkok. Lo si può già prenotare dal portale dedicato. Sono previste cinque tratte settimanali, nelle giornate di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, a bordo di un Airbus A300-900. Per il ritorno, la partenza è invece prevista nelle giornate di lunedì, martedì, giovedì, venerdì e domenica.

ITA Airways: nuovo Volo Roma-Bangkok

La compagnia di bandiera tricolore espande così il proprio raggio d’azione all’interno del territorio asiatico, proponendo un’opzione aggiuntiva (Tokyo e Nuova Delhi sono già raggiunte) e mettendo in comunicazione le due capitali. In questo modo, offre ai clienti la scelta di un’ulteriore destinazione particolarmente ricercata, sia per il turismo sia per i viaggi business. Vuoi saperne di più e ottenere maggiori informazioni? Dai uno sguardo al sito ufficiale.

Come anticipato, il network globale di ITA Airways continua a espandersi. L’aggiunga del volo Roma-Bangkok segue di poche settimane quello relativo alla rotta giornaliera che decolla in direzione di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, operativa a partite da fine ottobre, anticipando la reintroduzione del collegamento stagionale con Malè, la capitale delle Maldive (dal 20 dicembre). È inoltre già in vendita quello per Tripoli, in Libia, che sarà inaugurato nel mese di gennaio.

Per la nuova tratta sono disponibili le classi Economy, Premium Economy e Business. Consulta tutti i dettagli sui prezzi e sulla disponibilità dei biglietti con una ricerca sul sito ufficiale. Il viaggio è diretto, senza tappe intermedie, da Fiumicino allo scalo Suvarnabhumi International della capitale thailandese. La partenza è prevista alle 15:15 italiane e l’arrivo alle 8:25 (ora locale). Per il ritorno, da Bangkok a Roma, la partenza è prevista alle 12:15 (ora locale) con arrivo alle 19:15 italiane.