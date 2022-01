In Italia 21.800 casi di frodi nell'ultimo anno: il tuo pc è protetto?

Un altro anno è appena passata e purtroppo soltanto adesso possiamo venire a capo delle cattive notizie che lo hanno accompagnato. In materia di frodi informatiche infatti, circa 21.800 sono stati i casi riscontrati in tutta Italia. Alcuni di questi riguardano malware e virus già conosciuti e avanzati, mentre altri completamente nuovi e acerbi. Cosa succederà nel 2022? Gli analisti più esperti sono convinti che purtroppo questa situazione non migliorerà, anzi, che con l'avvicinarsi sempre di più al Metaverso, le cose potranno soltanto peggiorare. Esiste però un modo per proteggersi e si basa sull'utilizzo di software pensati proprio per proteggere il proprio PC e, in generale, la vita digitale di ogni utente. Tra quelli più utilizzati c'è ovviamente Norton 360, che ha recentemente deciso di scontare del 63% la sua versione Deluxe annuale. In alternativa, sarà comunque possibile richiedere quella biennale con il 57% di sconto. Ma vediamo nello specifico di cosa si tratta.

Frodi online: è possibile proteggere il proprio PC?

Quando si parla di frodi, l'attenzione dello stesso utente verso possibili minacce deve sempre essere molto elevata. Tuttavia, in materia di frodi informatiche, c'è sempre una componente digitale che può essere scovata in qualche modo. Con Norton 360 Deluxe ci si potrà subito rendere conto di eventuali email phishing, download infetti, pen drive danneggiate e molto altro ancora. Di conseguenza, si potrà rivelare come un validissimo compagno nella lotta contro i virus, i malware e non solo.

All'interno del suo pacchetto saranno inclusi: protezione dalle minacce in tempo reale, secure VPN, protezione per i minori, password manager, backup del PC nel cloud (50GB a disposizione), smart firewall per PC o firewall per Mac (a seconda del sistema operativo in possesso) e anche il monitoraggio del dark web. In particolare, quest'ultima funzione riuscirà a verificare le eventuali fughe di dati che vedono coinvolto l'utente.

Ricordiamo ancora una volta che tutto ciò potrà essere portato a casa ad un prezzo di soli 34,99 euro per un anno, scontato del 63%. In più, la nuova versione Deluxe includerà anche ulteriori due opzioni per la privacy online. La secure VPN potrà infatti essere utilizzata fino a 5 PC, Mac, smartphone o tablet e non mancheranno anche protocolli di sicurezza per la web cam installata sul computer.