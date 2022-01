L'Italia che legge (e ascolta audiolibri)

Il nostro è il sesto paese più importante al mondo per quanto riguarda il mercato dell'editoria: subito dietro a Stati Uniti, Cina, Germania, Regno Unito e Francia c'è l'Italia. L'anno appena lasciato alle spalle si è chiuso con una crescita pari al 16% del settore, tra le più significative in Europa (dietro solo a quella francese).

Più libri e audio libri, frena l'eBook

Su la produzione (85.551 novità a stampa), ma con una flessione degli eBook (-5,6% e -11% di valore generato) in confronto al 2020. Letteralmente esploso l'ambito degli audiolibri, trascinato verso l'alto anche dall'interesse manifestato nei confronti di un formato simile come quello dei podcast: nel 2021 hanno mosso 24 milioni di euro, in confronto ai 17,5 milioni dei dodici mesi precedenti (+37%).

Prosegue la corsa delle librerie online, incrementando ulteriormente il giro d'affari (ad oggi gestiscono il 43,5% degli acquisti). Al tempo stesso, si rileva però un recupero di quelle fisiche (che rimangono il primo canale con il 51,5%), dopo il tonfo del 2020 dovuto principalmente alla pandemia. Ricardo Franco Levi, Presidente dell'Associazione Italiana Editori (che ha rilevato i dati in collaborazione con Nielsen BookData), parla di Numeri molto buoni anche rispetto alle performance degli altri paesi in Europa, ma il futuro non è privo di incognite . Questo il suo commento.

In positivo, la conferma delle misure pubbliche di sostegno e l'attesa per la nuova legge di sistema per il libro. Ma c'è l'emergenza della carta, per prezzi e disponibilità, e permane il pesante impatto della pirateria. Inoltre alcuni settori, come l'editoria d'arte e di turismo, soffrono ancora molto gli effetti della pandemia.

La ricerca ha evidenziato il calo del prezzo medio di copertina dei libri venduti (-2,4% in un anno), passato a 14,72 euro. Chiudiamo con un cenno alle tendenze rilevate nel corso del 2021 per quanto riguarda i generi letterari più apprezzati dagli italiani: