RaiPlay Sound: 12 canali radio, audiolibri e podcast

Dopo RaiPlay, la RAI ha annunciato un altro servizio accessibile con qualsiasi dispositivo. Il nuovo RaiPlay Sound prende il posto di RaiPlay Radio e permette l'accesso gratuito ad un ampio catalogo di contenuti on-demand, oltre alle dirette radiofoniche. Gli utenti troveranno numerosi podcast originali, audiolibri e molti programmi TV, film e fiction da ascoltare.

RaiPlay Sound: hub multimediale per tutti

RaiPlay Sound consente ovviamente di ascoltare in diretta i contenuti accessibili con la vecchia piattaforma RaiPlay Radio, quindi gli utenti possono accedere a 12 canali (Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Isoradio, Rai Radio 1 Sport, Rai Radio 2 Indie, Rai Radio 3 Classica, Rai Gr Parlamento, Rai Radio Kids, Rai Radio Live, Rai Radio Techetè e Rai Radio Tutta Italiana) attraverso il link nella parte superiore della home page o dal menu laterale.

Gli utenti troveranno inoltre i podcast dei canali radio e quelli creati appositamente per la nuova piattaforma, gli audiolibri di Ad Alta Voce e il flusso audio di film, fiction e programmi TV. Oltre alla funzione di ricerca è disponibile un filtro per genere, accessibile in fondo alla home page o tramite il link Esplora nel menu laterale.

Come detto, tutti i contenuti sono gratuiti, ma effettuando la registrazione (o l'accesso con le credenziali dell'account RAI) è possibile sfruttare funzionalità aggiuntive, tra cui il download dei contenuti per l'ascolto offline e l'aggiunta dei podcast all'elenco dei preferiti.

RaiPlay Sound è disponibile tramite browser o app per Android e iOS (smartphone, tablet e smartwatch). In futuro verrà aggiunto il supporto per smart TV, smart speaker e automobile connesse.