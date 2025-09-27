 Italia-Polonia, semifinale dei Mondiali di volley maschile: come vederla in streaming dall'estero
Ecco come non perdere l'appuntamento con la semifinale dei Mondiali di pallavolo maschile anche se sei all'estero.
Sabato, alle 12:30 ora italiana, Italia e Polonia si affrontano nella semifinale dei Mondiali di volley maschile, in quello che è diventato ormai un classico della pallavolo moderna. Negli ultimi quattro anni, infatti, le due Nazionali si sono affrontate in tre diverse finali internazionali: nel 2022 ai Mondiali, l’anno seguente agli Europei, e quest’anno in Nations League, con un bilancio di una vittoria degli azzurri (Mondiali) e due successi dei polacchi.

L’incontro di pallavolo Italia-Polonia sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 alle ore 12:30 e in streaming su RaiPlay.

Per quanti invece si trovano all’estero? La soluzione è attivare una VPN e collegarsi al servizio RaiPlay.

Come vedere Italia-Polonia dall’estero

Per vedere la semifinale dei Mondiali di pallavolo maschile 2025 Italia-Polonia in streaming dall’estero occorre attivare un servizio VPN e scaricare l’app RaiPlay.

L’utilizzo di una VPN si rende necessario per superare il blocco geografico che impedisce la visione dei contenuti in streaming quando ci si trova fuori dall’Italia. La maggior parte di essi, infatti, viene bloccata in automatico dai provider di rete non appena ci si trova fuori dal proprio Paese di residenza, indipendentemente dalla piattaforma streaming in uso.

Una delle VPN più consigliate per beneficiare di una visione fluida dell’evento è NordVPN, punto di riferimento nel settore VPN anche per la sua velocità di connessione che supera di gran lunga la media fatta registrare dagli altri servizi di rete privata virtuale.

Dopo aver attivato la sottoscrizione, è sufficiente scaricare l’app NordVPN, accedere con le proprie credenziali, e connettersi a un server VPN posizionato in Italia, in modo da simulare una connessione dal nostro Paese e far cadere in automatico le restrizioni geografiche.

I piani della durata di due anni di NordVPN sono in offerta a partire da 3,09 euro al mese, con tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

Vai all’offerta di NordVPN

Pubblicato il 27 set 2025

