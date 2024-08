Italia-Turchia, pallavolo femminile: dove vederla in TV e streaming

Nella serata di giovedì 8 agosto l’Italia giocherà contro la Turchia nella semifinale di pallavolo femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’incontro sarà trasmesso in diretta TV su Rai 2 e Rai Sport, nonché su Eurosport 1 ed Eurosport 2, e in streaming su RaiPlay e le piattaforme in cui sono visibili i canali Eurosport, tra cui NOW.

A questo proposito, il pass Sport di NOW rappresenta al momento l’offerta migliore per gli appassionati sportivi. Oltre alle Olimpiadi, a tutta la Formula 1 e MotoGP, con in più tennis e basket, il pacchetto Sport consente di vedere anche 3 partite a turno di Serie A più tutte le coppe europee (Champions League, Europa League e Conference League). Campionato di Serie A che sta ormai per iniziare, con la prima giornata attesa per sabato 17 agosto: grazie all’ultima offerta, il pass Sport è in promozione a 14,99 euro al mese per 12 mesi anziché 24,99 euro, con un risparmio quindi di 120 euro in un anno.

Dove vedere la semifinale di pallavolo femminile Italia-Turchia alle Olimpiadi di Parigi

La semifinale olimpica Italia-Turchia di volley femminile sarà visibile in TV in chiaro su Rai 2 e RaiSport, oltre che su Eurosport 1 ed Eurosport 2. Si potrà vedere anche in streaming su RaiPlay e le piattaforme che includono la diretta dei canali Eurosport, come ad esempio NOW.

Nella fase a gironi, le azzurre del commissario tecnico Velasco hanno schiantato le avversarie turche con un perentorio 3-0 (25-14, 25-16, 25-21 i parziali dei tre set). Una vittoria che fa ben sperare anche per la semifinale, a maggior ragione dopo il successo clamoroso per 3-0 contro le campionesse della Serbia ottenuto dall’Italvolley ai quarti.

L’appuntamento con il match di pallavolo femminile tra Italia e Turchia è fissato per giovedì 8 agosto, con il fischio d’inizio alle ore 20:00.