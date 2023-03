Gli italiani amano ChatGPT: i numeri dell'IA fanno paura

È inutile ribadire per l’ennesima volta che ChatGPT sta riscuotendo un successo strepitoso in tutto il mondo. Abbiamo già visto cos’è ChatGPT e come funziona, o notato l’aumento vertiginoso di utenti su Bing dopo l’integrazione dell’intelligenza artificiale da parte di Microsoft e OpenAI. Ma vi siete mai chiesti quali sono i numeri del successo di ChatGPT in Italia? Grazie a Comscore ora abbiamo una panoramica molto interessante al riguardo.

I numeri di ChatGPT in Italia

Il language model proposto dall’organizzazione fondata da Sam Altman ed Elon Musk fa veramente paura: secondo l’indagine condotta da Comscore, soltanto nel mese di gennaio 2023 il sito OpenAI.com ha registrato oltre 1 milione di interazioni sui social media, il doppio rispetto a ottobre 2022.

Parallelamente, la crescita del chatbot è stata esponenziale: se nel novembre 2022 si contavano 624 action circa in Italia, a dicembre si è passati immediatamente a 2,1 milioni, mentre nel mese di gennaio 2023 si è saliti a quota 9,2 milioni. Cosa si intende con “Action”? Condivisioni di screenshot, immagini e post riguardanti ChatGPT sui principali social network, ovvero Facebook, Instagram, Twitter, TikTok e YouTube, ma anche i semplici commenti, like, retweet e salvataggi dei contenuti tra i preferiti.

Scendendo nel dettaglio, si parla di 1,4 milioni di visitatori unici nel Belpaese solo nel mese di gennaio 2023, con 905.000 di essi attivi da mobile. I 523.000 utenti restanti che accedono da desktop sono però coloro che trascorrono mediamente più tempo con ChatGPT: circa 11,1 minuti a sessione.

Il pubblico più attratto da ChatGPT? Gli uomini tra 15 e 24 anni, che passano mediamente 11,7 minuti a chiacchierare con l’intelligenza artificiale. È un numero indubbiamente – e per ragioni ovvie – distante dalle 23 ore mensili passate su TikTok e dalle 11 ore mensili su YouTube, ma superano gli 11,2 minuti trascorsi su Wikipedia, i 5,1 minuti sul sito della Gazzetta dello Sport e i 4,2 minuti su OnlyFans.