Nel corso del 2020, gli italiani hanno acquistato su eBay un totale pari a oltre 8,5 milioni di dispositivi tecnologici, facendo registrare un importante incremento (+12%) rispetto a quanto rilevato nei dodici mesi precedenti. Una conseguenza della corsa all'adozione forzata di smart working e didattica a distanza o c'è di più?

L'Italia è la “Patria degli amanti del Tech”

Le categorie più calde sono risultate quelle relative a cellulari, componenti per i telefoni e attrezzature per l'ufficio. È quanto emerge da uno studio appena pubblicato dal marketplace, che fa del nostro paese la “Patria degli amanti del Tech”. E il trend è destinato a continuare, grazie alla nuova promozione che fino al 26 settembre permette di ottenere uno sconto immediato del 5% su questa tipologia di prodotti.

Scendendo nel dettaglio, quasi 3,7 milioni di acquisti hanno riguardato smartphone e accessori dedicati. Più 560.000 tra stampanti e scanner sono finiti sulle nostre scrivanie, per supportarci nell'attività quotidiana (+51% rispetto al 2019).

Ancora, abbiamo investito sugli impianti per l'intrattenimento multimediale (471.000 tra Hi-Fi, home audio e accessori TV), su quelli per smart home e sorveglianza domestica (185.000), su eBook e tablet (120.000).

In forte crescita, ovviamente, anche il volume dei computer portatili comprati (quasi 87.000, +55% in un anno). Seguono gli indossabili come gli smartwatch (oltre 84.000) e le cuffie (80.500), infine i televisori (58.000).

A livello geografico, guida la Lombardia con 1,1 milioni di articoli della categoria, seguita da Lazio (820.000) e Sicilia (819.000).