Il nuovo iPad mini è su Amazon: COMPRALO SUBITO

Appena presentato, il nuovo iPad mini è già disponibile in preordine su Amazon. Con il suo display da 8,3 pollici e il supporto all'utilizzo del pennino, la sesta generazione del tablet Apple più piccolo della gamma è forse la new entry più interessante del catalogo (insieme ovviamente ad iPhone 13)

Ecco iPad mini (2021): il preordine su Amazon

Spinto dal chip A13 Bionic potenziato, che migliora le prestazioni di CPU, GPU e Neural Engine, il dispositivo evolve anche dal punto di vista della fotocamera, con un modulo riprogettato per offrire un'esperienza al top nella cattura delle immagini e sul fronte video. Ecco tutti i modelli in preordine, con i vari tagli di memoria, nelle diverse colorazioni e nelle edizioni WiFi o WiFi+Cellular per connettersi in mobilità:

La consegna avverrà il 24 settembre, nel promo giorno di disponibilità. Se vuoi iPad mini subito, senza correre il rischio di andare incontro al sold out, compralo ora su Amazon. La spedizione è gratuita.