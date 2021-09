Dai vita a personaggi digitali: con Domestika il corso è in sconto al 50%

Impara a creare ed illustrare personaggi espressivi e dinamici grazie al corso di creazione di personaggi digitali proposto da Domestika, in sconto del 50% al prezzo di 19,90 euro ancora per pochi giorni. L'insegnante Joel Santana – concept artist e character designer che ha lavorato con importanti clienti del settore – ti insegnerà tutti gli strumenti necessari per dare vita a protagonisti carismatici e dinamici attraverso l'utilizzo di texture, luce e colore.

Creazione di personaggi digitali: disegna protagonisti con carattere

Il corso è composto da quattordici lezioni dalla durata complessiva di 2 ore e 7 minuti; dopo aver illustrato il proprio percorso creativo, l'insegnante proporrà i diversi aspetti che fanno parte della creazione dei personaggi, a partire dalle pose. Poi si passerà all'azione e al disegno vero e proprio: espressioni facciali, gesti e strutture saranno l'anima dell'illustrazione, che verrà finalizzata con inchiostrazione e colorazione digitale. Per questo motivo per partecipare al corso sarà necessario possedere una tavoletta grafica ed un computer o tablet dotati di un'applicazione per disegno, come Adobe Photoshop.

Inoltre, è consigliata una conoscenza base di autonomia umana e disegno della figura umana. Il corso, in lingua inglese e sottotitolato in spagnolo, inglese, portoghese, tedesco, francese e italiano, sarà disponibile a partire dal 23 settembre, ma è possibile acquistarlo prima del suo inizio al prezzo scontato di 19,90 euro anziché 39,90 euro, direttamente dal sito web di Domestika. Le lezioni saranno online e ad accesso illimitato. Una volta completato il corso, ogni allievo riceverà un attestato di partecipazione personalizzato e firmato dall'insegnante, da condividere all'interno del proprio portfolio o sui propri social network.