Italia's Got Talent 2023 in streaming: nuovi giudici e dove vedere gli episodi

Italia’s Got Talent debutta su Disney+ con un’edizione inedita ricca di novità, a partire dalla nuova piattaforma e fino ad arrivare a un nuovo gruppo di giudici che andrà a rinnovare un format vincente. In programma ci sono ora 9 episodi e tutti saranno disponibile, a partire da oggi e con una frequenza di due a settimana fino alla finale, su Disney+.

Per accedere a Disney+ è possibile attivare l’abbonamento mensile al costo di 8,99 euro al mese oppure, in alternativa, c’è l’abbonamento annuale che costa 89,99 euro per un anno, garantendo un risparmio di due mesi rispetto alla sottoscrizione mensile. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link riportato qui di sotto.

Italia’s Got Talent arriva su Disney+: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizione

È disponibile su Disney+, con i primi episodi, Italia’s Got Talent 2023. Lo show debutta sulla piattaforma di streaming con un format confermato ma con tanti contenuti inediti, a partire dai giudici. Il cast comprende Frank Matano e Mara Maionchi oltre alle new entry Elettra Lamborghini e, soprattutto, Khaby Lame. il tiktoker più seguito al mondo. A condurre ci sono Aurora e Fru.

La nuova edizione di Italia’s Got Talent si articolerà in 9 episodi, con un rilascio di due episodi a settimana, fino alla finale. Il format segue il suo meccanismo tradizionale ma le novità e le sorprese non mancheranno di certo. Per tutti gli appassionati, quindi, si tratta di un appuntamento davvero imperdibile.

Per seguire tutti gli episodi di Italia’s Got Talent in streaming basta affidarsi a Disney+, attivando l’abbonamento mensile da 8,99 euro oppure l’abbonamento annuale da 89,99 euro (con un risparmio di 2 mesi rispetto alla sottoscrizione mensile tenuta attiva per 12 mesi). Tutti i dettagli in merito sono disponibili tramite il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.