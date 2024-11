Italo eXtra Christmas: treni scontati fino al 70% per le tue vacanze natalizie

Natale è ormai alle porte: le festività sono l’occasione giusta per incontrare i nostri cari e passare del tempo con loro. Quest’anno, per chi vive lontano da casa, rientrare non sarà più un’odissea di biglietti dai prezzi esagerati e dai mezzi di trasporto colmi perché Italo ha lanciato la sua nuova promozione eXtra Christmas, che ti permette di risparmiare fino al 70% sul tuo biglietto.

Italo eXtra Christmas, tutto quello che c’è da sapere

Come funziona Italo eXtra Christmas? La promozione è applicata automaticamente dalla compagnia quando vi è disponibilità. Basta cercare il proprio viaggio, inserendo la stazione di partenza e quella di destinazione, e il prezzo scontato comparirà tra le opzioni disponibili all’acquisto.

La promozione ti permette di viaggiare sui treni alta velocità Italo in ambiente Smart e Prima Business: entrambe offrono, con le dovute differenze in termini di qualità, sedili in pelle reclinabili, rete Wi-Fi gratuita a bordo, prese elettriche individuali per caricare i propri dispositivi, bagagliere e cappelliere. Solo in ambiente Prima Business viene distribuito il servizio di benvenuto gratuito con snack, caffè e bevande servite; per l’ambiente Smart è comunque disponibile un’area snack.

Lo sconto, che ricordiamo va fino al 70%, è calcolato rispetto al prezzo della tariffa Flex, ma il biglietto acquistato non sarà modificabile né rimborsabile. Si tratta, in ogni caso, di un’ottima opportunità per chi vuole acquistare con un certo anticipo dei biglietti Italo per viaggiare durante le festività: chi per andare a trovare i propri cari, chi per tornare a casa, chi per un viaggio diretto verso le migliori mete invernali e natalizie.

Italo eXtra Christmas è comunque soggetta a disponibilità: il numero di posti è limitato e variabile in base alla tratta e ai giorni della settimana scelti. Per questo, il nostro consiglio è di approfittarne il prima possibile per assicurarsi uno dei biglietti scontati fino al 70% disponibili.