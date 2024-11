Italo eXtra Magic: sconti fino al 70% per le tue vacanze di Natale

Stai programmando le tue vacanze di Natale? È il momento giusto per farlo: non lasciarti sfuggire la promozione eXtra Christmas di Italo eXtra Magic in corso. Ti permette di risparmiare con sconti fino al 70% sui biglietti per viaggiare in Ambiente Smart e Prima Business. Attenzione: è disponibile per un numero di posti limitato, ti consigliamo di non perdere tempo.

Risparmia fino al 70% sui biglietti con Italo eXtra Magic

Si tratta di un’occasione unica per salire sui treni ad alta velocità della compagnia che collegano tutta Italia, da nord a sud (per un totale di 62 stazioni in 54 città), godendo dei tanti comfort presenti a bordo. C’è ad esempio la connessione Wi-Fi gratuita per navigare dal tuo smartphone, tablet o computer senza costi e senza consumare il traffico dati del tuo operatore. A questo si aggiunge l’accesso a un grande catalogo di film, serie TV, musica, libri, quotidiani e riviste per il tuo intrattenimento. Visita la pagina dedicata per saperne di più.

Non perdere tempo e cerca subito i tuoi biglietti, prima che risultino esauriti, così da trovare l’occasione migliore da cogliere al volo per raggiungere la destinazione delle tue vacanze di Natale, con un notevole risparmio, uno sconto fino al 70%. Scegli la stazione di partenza e quella di arrivo, le date e gli orari che preferisci per viaggiare, effettua la ricerca e prenota subito. Tutto qui, non serve altro.

Come si legge sul portale di Italo, lo sconto è calcolato rispetto al prezzo della tariffa Flex. L’offerta è soggetta a disponibilità, non modificabile e non rimborsabile, con numero di posti limitato e variabile in base alla tratta e ai giorni della settimana scelti. Per altre informazioni ti consigliamo di dare uno sguardo al sito ufficiale.