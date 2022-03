Italo Treno: Vacanze di Pasqua al 60% di sconto

Se stai programmando una gita fuori per le tue vacanze di Pasqua o Pasquetta puoi dare un’occhiata alle promozioni di Italo Treno. Questa soluzione offre treni ad alta velocità per raggiungere le mete più ambite.

Inoltre, se hai un età compresa tra i 14 e i 29 anni, per te ci sono sconti fino al 60% in ambiente Smart e Prima. Dunque, vediamo ora cosa mette sul piatto Italo e come usufruire di questi sconti.

Italo Treno: ecco come ottenere gli sconti

Oltre all’offerta Italo Giovani accessibile tramite questo link, disponibile per tutti i viaggiatori con età compresa tra i 14 anni compiuti e fino ai 29 anni, c’è anche un’altra sorpresa se rientri in questa fascia d’età.

Infatti, Italo è partner della Carta Giovani Nazionale, un’iniziativa promossa dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e dal Servizio Civile Universale. Con questa tessera virtuale, disponibile tramite app IO, sarà possibile usufruire di uno sconto del 30% sui propri viaggi. Con questa carta però è possibile usufruire della scontistica indicata solo per chi ha tra i 18 e i 35 anni. In pratica, è una valida alterna

Per chi ha la fortuna di accedere alla promozione Italo Giovani dobbiamo dirvi alcune cose. Quest’iniziativa, infatti, non è rimborsabile e mette a disposizione uno sconto che va dal 30 al 60% sui propri viaggi valido solo negli ambienti Smart e Prima.

Il biglietto di sola andata o andata e ritorno è acquistabile con lo sconto visto sinora fino al giorno prima della partenza. Una vola a bordo il personale di Italo potrà richiedere un documento di riconoscimento valido proprio per verificare l’effettiva validità di tale promo.

Italo Giovani, inoltre, aderisce al programma fedeltà Italo Più che permette di accumulare punti con i propri viaggi. Tale promozione è in vigore dal 14 Marzo e non ha per ora alcuna scadenza. L’offerta in questione è disponibile presso tutti i canali, eccetto il personale di bordo.

