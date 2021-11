ITS, 25 milioni a disposizione nel Piano Industria 4.0

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha annunciato incentivi per 15 milioni di euro a disposizione degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), la sede nella quale il sistema Italia ha il dovere di formare la prossima generazione di tecnici specializzati che potranno innescare un'evoluzione positiva nell'industria italiana. I fondi dovranno sostenere gli investimenti degli ITS al fine di realizzare sedi e laboratori innovativi legati alla tecnologia 4.0, al fine di favorire la formazione delle competenze professionali specifiche in sinergia diretta con il mondo dell'impresa.

Così Giancarlo Giorgetti, alla guida del dicastero:

Incentivare la formazione altamente specializzata di giovani che escono dalle scuole superiori è una priorità per questo governo per favorire la competitività del sistema produttivo del Paese. Un tassello importante che è anche uno degli obiettivi previsti dal PNRR. Dal primo giorno ho posto un'attenzione particolare nei confronti degli ITS, ancora poco conosciuti in Italia ma che rappresentano all’estero una risorsa fondamentale per alcuni settori industriali e una grande opportunità di occupazione per tanti giovani bravi che scelgono un percorso non universitario.

I fondi potranno essere richiesti entro il 3 dicembre per l'acquisto di beni strumentali, materiali e immateriali, il tutto nel solco del Piano Nazionale Industria 4.0: