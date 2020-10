Ivanti, accordo con MobileIron e Pulse Secure

Ivanti ha annunciato una importante operazione che porta il gruppo a compiere un grande passo avanti. La chiusura ufficiale delle trattative ha portato infatti all’acquisizione di MobileIron e Pulse Secure. L’operazione avviene tramite l’acquisizione da parte di Ivanti delle azioni ordinarie MobileIron, mentre sul fronte Pulse Secure i termini dell’accordo non sono stati resi pubblici.

Spiega il gruppo nella propria comunicazione ufficiale:

Con l’acquisizione di MobileIron e Pulse Secure, Ivanti concretizza la sua visione di consentire la correzione automatica con sicurezza adattiva e un’esperienza contestualizzata e personalizzata per gli utenti in remoto. La combinazione di Ivanti, MobileIron e Pulse Secure potenzia ulteriormente la leadership di Ivanti nel settore della gestione unificata degli endpoint, della sicurezza zero-trust e dell’Enterprise Service Management, aspetti fondamentali nell’ambiente di lavoro odierno. Grazie alle transazioni che sono state annunciate oggi e con la piattaforma di iperautomazione Ivanti Neurons, i clienti di Ivanti potranno eseguire operazioni di discovery, gestione, protezione, service management ed automazione per tutti i tipi di dispositivi. Inoltre, i clienti di Ivanti potranno trarre vantaggio dall’organizzazione così ampliata, con più risorse, maggiori capacità di servizio e maggiore flessibilità finanziaria. Una volta completate le acquisizioni, l’azienda risultante continuerà ad essere diretta da Jim Schaper, chairman e CEO di Ivanti.

Così commenta lo stesso Schaper:

Unendo MobileIron, Pulse Secure e Ivanti, creiamo un’azienda leader nei mercati in espansione della gestione unificata degli endpoint, della sicurezza e dell’Enterprise Service Management. Offriamo un set completo di soluzioni software che rispondono alle nuove esigenze di questo mercato in crescita, in cui il lavoro da ovunque e con qualsiasi tipo di dispositivo è diventato ormai la nuova normalità. Integrando le nostre conoscenze del settore con nuove offerte di prodotti, Ivanti potrà fornire alla nostra ampia base clienti gli strumenti fondamentali per affrontare le sfide IT di questa nuova normalità. Diamo il benvenuto ai dipendenti, ai clienti ed ai partner di MobileIron e Pulse Secure, che entrano a far parte della famiglia Ivanti, e ringraziamo Clearlake e TA Associates per il loro solido sostegno che ha reso possibile queste transazioni evolutive