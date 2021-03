Tempo di aggiornamenti per iWork, la suite confezionata da Apple per la produttività e la gestione dei documenti. In fase di distribuzione gli update della release 11, con novità per le tre applicazioni che la compongono: Pages dedicata ai testi, Numbers per i fogli di calcolo e Keynote per le presentazioni.

Apple aggiorna Pages, Numbers e Keynote per iWork 11

Il rollout interessa sia le versioni macOS delle app per i computer della linea Mac sia quelle iOS e iPadOS per gli smartphone iPhone e i tablet iPad. Di seguito l’elenco delle funzionalità inedite introdotte dall’update.

iWork 11: le novità di Pages su macOS

Iniziamo da Pages, queste le novità dell’edizione macOS.

Browser multimediale aggiornato con opzioni di ricerca migliorate e nuove categorie di contenuti come Recenti, Ritratti e Live Photo;

possibilità di aggiungere link con numeri di telefono alle celle di una tabella, agli oggetti di testo e alle forme;

funzionalità AppleScript per modificare la password di un documento o per aprire documenti protetti da password.

Il software è disponibile per il download nella versione macOS su Mac App Store e in quelle per iOS/iPadOS su App Store (con changelog differente).

iWork 11: le novità di Numbers su macOS

Del tutto simile l’elenco delle funzionalità inedite che interessano Numbers su Mac.

Browser multimediale aggiornato con opzioni di ricerca migliorate e nuove categorie di contenuti come Recenti, Ritratti e Live Photo;

possibilità di aggiungere link con numeri di telefono alle celle di una tabella, agli oggetti di testo e alle forme;

funzionalità AppleScript per modificare la password di un foglio di calcolo o per aprire fogli di calcolo protetti da password.

Il software è disponibile per il download nella versione macOS su Mac App Store e in quelle per iOS/iPadOS su App Store (con changelog differente).

iWork 11: le novità di Keynote su macOS

Più ricca invece la lista delle novità per Keynote su macOS.

Visualizzazione delle note del presentatore, della diapositiva attuale e di quella successiva in una finestra separata durante la presentazione;

le immagini miniatura nella finestra con l’ordine delle animazioni consentono di modificare facilmente sequenze complesse;

browser multimediale aggiornato con opzioni di ricerca migliorate e nuove categorie di contenuti come Recenti, Ritratti e Live Photo;

possibilità di aggiungere link con numeri di telefono alle celle di una tabella, agli oggetti di testo e alle forme;

funzionalità AppleScript per modificare la password di una presentazione o per aprire presentazioni protette da password.

Il software è disponibile per il download nella versione macOS su Mac App Store e in quelle per iOS/iPadOS su App Store (con changelog differente).