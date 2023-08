Jabra Elite 5: audio impeccabile in SUPER sconto

Se sei alla ricerca di auricolari di alta qualità che offrano un’esperienza audio eccezionale e funzionalità avanzate, non cercare oltre: i Jabra Elite 5 sono qui per soddisfare ogni tua aspettativa. La buona notizia? Puoi acquistarli ora con uno sconto imperdibile del 33% su Amazon. Approfitta subito di questa occasione e acquistali al prezzo incredibile di soli 99,99 euro.

Jabra Elite 5: un’occasione da prendere al volo

Uno dei punti di forza dei Jabra Elite 5 è il loro controllo intelligente del rumore. Grazie alla tecnologia ANC ibrida, puoi bloccare il rumore ambientale indesiderato e goderti la tua musica o le tue chiamate in completa tranquillità. Se preferisci rimanere consapevole dell’ambiente circostante, la tecnologia HearThrough ti consente di far passare il suono esterno. Inoltre, con la tecnologia di chiamata a 6 microfoni, sarai in grado di comunicare chiaramente anche in ambienti ventosi.

La qualità del suono è un altro aspetto che distingue i Jabra Elite 5. Gli altoparlanti da 6 mm offrono un suono ricco e dettagliato, mentre la gamma di codec supportati garantisce un’esperienza audio di prima classe. Con l’equalizzatore regolabile, potrai personalizzare il suono secondo le tue preferenze, per un’esperienza davvero unica.

La batteria a lunga durata dei Jabra Elite 5 è un grande vantaggio per gli utenti in movimento. Con fino a 7 ore di autonomia e la custodia di ricarica che offre ulteriori 28 ore, potrai goderti la musica e le chiamate senza preoccuparti della batteria. Inoltre, la resistenza alla polvere e all’acqua con certificazione IP55 garantisce che questi auricolari siano pronti per qualsiasi situazione.

La connettività semplice è un altro motivo per cui dovresti considerare i Jabra Elite 5. Con la capacità Bluetooth Multipoint, puoi connetterti contemporaneamente a due dispositivi, e la funzionalità Google Fast Pair semplifica l’associazione con dispositivi Android. Inoltre, grazie al supporto per assistenti vocali come Alexa, Siri e Google Assistant, controllare il tuo dispositivo è più facile che mai.

L’acquisto dei Jabra Elite 5 è reso ancora più attraente dalla confezione inclusa. Oltre agli auricolari, riceverai EarGels in tre diverse misure per un comfort ottimale, un cavo USB-C per la ricarica e tutto il necessario per iniziare. Questi auricolari sono disponibili in un elegante colore nero titanio e sono in vendita esclusiva su Amazon. Non lasciarti sfuggire questa opportunità. Acquista subito con uno sconto del 33% e scopri una nuova dimensione di suono e funzionalità al prezzo speciale di soli 99,99 euro. Non perdere altro tempo, questa promozione può finire da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.