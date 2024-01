Jabra Elite 5, auricolari TWS da esperienza PREMIUM per Android e iOS

Un paio di auricolari TWS che sanno il fatto loro. Non costano un accidenti ma ti mettono a portata di orecchie tutte le funzioni più interessanti tra cui la cancellazione del rumore. Comode, leggere e con compatibilità avanzata. Sto parlando naturalmente delle Jabra Elite 5 ed ora sono anche in offerta.

Proprio su Amazon si stra registrando un ribasso del 33%. Il prezzo diventa molto più interessante visto che con appena 99,99€ possono diventare tuoi. Stai aspettando? Meglio aggiungerli subito al tuo carrello.

Le spedizioni sono sempre gratuite e rapide in tutta Italia se hai un abbonamento Amazon Prime attivo.

Jabra Elite 5, un paio di auricolari TWS che non hanno paura di stupire

Belli, eleganti e con tutto al posto giusto. Il loro Bluetooth è avanzato e puoi collegarli a qualunque prodotto tra cui smartphone e laptop Apple, Android, Windows. Praticamente hai un paio di wearable che non conoscono limitazioni se non quelle che gli dai tu stesso.

Comode ed ergonomiche, queste le indossi per ore e ore senza mai fastidi. Ti puoi muovere senza paura che cadano perché in confezione trovi delle punte in silicone di diverse misure così personalizzi il fitting.

Driver audio di prima categoria per bassi profondi, toni alti senza distorsioni per un risultato finale che ti farà dire: wow, sembra di stare in uno studio di registrazione! A completare l’esperienza c’è la cancellazione dei rumori che ti consente di avere un ascolto puro e senza distrazioni.

Naturalmente hai ben 6 microfoni integrati così anche le chiamate e le note vocali sono una libidine. Puoi attivare l’assistente vocale e usare Alexa, Siri e Google senza problemi.

Cosa conclude in bellezza? La batteria con 28 ore di utilizzo in totale.

Non perdere la tua occasione e collegati al volo su Amazon dove acquisti le tue Jabra Elite 5 a soli 99,99€ con lo sconto.

