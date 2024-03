Jabra Elite 8 Active: SUPER sconto del 17% su Amazon

Se sei alla ricerca di auricolari wireless che offrano non solo un audio eccezionale ma anche comfort e durabilità senza pari, allora non cercare oltre: i Jabra Elite 8 Active sono ciò che fa per te. E se la qualità premium non fosse abbastanza per convincerti, su Amazon puoi adesso approfittare di uno sconto imperdibile del 17%. Non perdere tempo e falli tuoi al prezzo speciale di soli 165,90 euro, anziché 199,99 euro.

Jabra Elite 8 Active: le scorte a disposizione sono davvero poche

Con i Jabra Elite 8 Active, la tua esperienza di ascolto raggiungerà nuove vette. Grazie alla cancellazione attiva del rumore ibrida adattiva (ANC), potrai immergerti completamente nella tua musica senza alcuna distrazione esterna. E se vuoi rimanere consapevole del mondo intorno a te, la modalità HearThrough ti permette di farlo senza dover rimuovere gli auricolari.

Ma la qualità audio non è l’unica caratteristica degna di nota. Con sei microfoni integrati, le tue chiamate saranno cristalline ovunque tu sia, e gli altoparlanti da 6 mm con Audio spaziale Dolby Audio assicurano un suono ricco e dettagliato in ogni brano.

Non dovrai mai preoccuparti di rimanere senza musica: ogni auricolare offre fino a 8 ore di riproduzione continua, mentre la custodia di ricarica estende ulteriormente l’autonomia fino a 32 ore. E se hai bisogno di una carica rapida, basta poco tempo per ottenere ore di ascolto aggiuntive.

La connessione è stabile e affidabile, consentendoti di collegare facilmente gli auricolari al tuo smartwatch per un’esperienza senza interruzioni durante le corse o le sessioni di allenamento. Con il Bluetooth Multipoint, passare da un dispositivo all’altro è un gioco da ragazzi.

Nella confezione troverai tutto il necessario per iniziare: gli auricolari Jabra Elite 8 Active, una custodia di ricarica comoda e pratica, eargels in tre diverse misure per garantire la migliore vestibilità, il cavo da USB-C a USB-A e le istruzioni per un’installazione senza problemi.

E non dimenticare che i Jabra Elite 8 Active sono coperti da una garanzia di 2 anni, ma affrettati a registrarli tramite l’app Jabra Sound+ per attivarla. Non lasciare che questa opportunità di migliorare la tua esperienza di ascolto sfugga di mano. Approfitta subito del super sconto su Amazon e acquistali al prezzo competitivo di soli 165,90 euro.