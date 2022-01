Jack Dorsey prepara un nuovo modo di fare mining

Presto potrebbe nascere un nuovo modo di pensare al mining. L'epoca delle grandi farm è passata? Sicuramente son stati mesi turbolenti (in fuga dalla Cina prima e da altri Paesi poi), ma immaginare la fine immediata di questo percorso al momento sembra difficile. Tuttavia Jack Dorsey, già fondatore di Twitter e Square, ha immaginato un mondo diverso per il mining e ha sovrapposto questo orizzonte con quello di Block.

Le ipotesi partorite a fine 2021 diventeranno realtà: il team Block sta per mettere a punto un progetto con il quale si intende creare il supporto necessario – su base open source – per rendere il mining distribuito, democratico, efficiente e immaginato su basi ben differenti dalle massive centrali oggi esistenti. La conferma giunge da un tweet di Thomas Templeton, general manager Block per la divisione hardware:

In October we announced that we’re considering building a bitcoin mining system, out in the open & alongside the community, and we’ve decided…we’re doing it! We thought we’d share some more details on how our initial discussions are going and where we’re headed next. https://t.co/wURxEKBpJ5

— Thomas Templeton (@TempletonThomas) January 13, 2022