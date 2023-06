Jackery Solar Generator 2000 Plus, 3000W di potenza e uno sconto da 699€

Il sole spunterà finalmente a metà giugno insieme alla vera Estate per due motivi: le correnti d’aria sposteranno finalmente i temporali che hanno creato più problemi della siccità e, nel frattempo, Jackery avrà immesso anche sul mercato italiano la più grande novità disponibile sul mercato dei Generatori Solari. Il sole, infatti, è energia e questo è sempre più chiaro: migliori sono i nostri strumenti per sfruttarla e maggiore è la nostra indipendenza da fonti fossili, da sistemi inquinanti, da reti discontinue e dalla necessità di avere un approvvigionamento sempre a portata di mano. Grazie al nuovo Jackery Solar Generator 2000 Plus tutti questi problemi trovano soluzione ed il Sole diventa realmente un compagno fidato per le uscite, le giornate in campeggio, le serate tra amici e le nottate estive.

La novità, infatti, sta nella capacità: qualcosa di mai visto prima, che può inoltre essere ulteriormente ampliato per regalare una vera e propria indipendenza sulla quale costruire servizi, emozioni, divertimento e molto altro ancora.

Solar Generator 2000 Plus

Jackery Explorer 2000 Plus è il nuovo accumulatore da 2042,8 Wh con ben 3000W di potenza in uscita, ossia circa il 30% in più rispetto a tutti gli altri concorrenti. 3000W di potenza significano la possibilità di connettere più dispositivi al tempo stesso o di utilizzare dispositivi fortemente energivori (soprattutto per riscaldare o raffreddare), sapendo di poter erogare tutta l’energia che richiedono. Non si tratta soltanto di una prova muscolare e di un surplus di ormoni: 1000W di potenza aggiuntiva significa contemplare un maggior numero di utilizzi, per un tempo più esteso e per una libertà che si amplia ulteriormente. Libertà di azione, libertà di spostamento, libertà di restare autonomi anche se le nuvole schermano i raggi e rallentano il costante approvvigionamento. Le ruote posteriori, in abbinata alla maniglia telescopica, facilitano il trasporto e l’app dedicata consente di monitorare da remoto l’energia erogata, l’energia di ricarica e la carica residua.

Il nuovo Solar Generatori 2000 Plus è composto anzitutto da un accumulatore con celle litio-ferro-fosfato che consente di garantire alla batteria 10 anni di attività ed una capacità di almeno il 70% dopo 4000 cicli completi di scarica e ricarica. La qualità del progetto si annida anche in altri importanti dettagli strutturali, tra i quali la tecnologia integrata Interdigitated Back Contact (IBC) per una miglior efficienza e per consentire all’accumulatore di connettersi fino ad un massimo di sei pannelli Jackery SolarSaga da 200W. Questo significa garantire una ricarica più veloce ed efficiente, così da poter arrivare a fine giornata con un pieno di ricarica che durerà per tutta la notte oltre ancora.

Quando le necessità sono ancora più ampie e si vuol garantire massima autonomia operativa in ogni circostanza, è possibile inoltre ampliare il pacco batterie aggiungendo opzionalmente fino a 5 battery pack, raggiungendo un massimale da 12 kWh. A che pro una capacità di questo tipo? Le applicazioni sono molteplici: dal campeggio al lavoro itinerante, passando per l’outdoor o la volontà di garantire autonomia energetica ad una abitazione o alla porzione di una casa. Maggiore è la carica disponibile, maggiore è il tempo che si potrà avere prima della prossima ricarica, maggiore è la possibilità di “far cassa” con i raggi solari a disposizione.

I miglioramenti sono sostanziali anche a livello di rumorosità, limitando in modo estremo l’impatto del Generatore Solare sul contesto domestico o sul silenzio degli spazi aperti (in modalità silenziosa non si superano i 30 dB); migliorata anche l’efficienza energetica, con l’applicazione di un algoritmo dinamico in grado di prevenire il surriscaldamento e garantire al contempo la miglior efficienza possibile in fase di ricarica.

Il primo brand certificato TÜV SÜD nel comparto, insomma, scava ulteriore gap rispetto alla concorrenza diretta e si pone ancora una volta come capostipite di un nuovo modo “mobile” di pensare il fotovoltaico e l’accumulo.

Si parla molto di “fotovoltaico da balcone” per descrivere quei sistemi che, sfruttando l’esiguo spazio disponibile in un appartamento, consente di accumulare energia da sfruttare per utilità varie (risparmiando così in bolletta). Con i dispositivi Jackery si va ben oltre, potendo allestire un fotovoltaico da balcone che, all’occorrenza, diventa fotovoltaico da camping, batteria aggiuntiva di viaggio, ricarica da spiaggia, accumulo da giardino e molto altro ancora. Una soluzione eclettica, insomma, che non vincola mai in nessun caso alla disponibilità di una rete elettrica: in poche ore la ricarica può essere completa ed il tempo libero è goduto appieno.

Prezzi

L’esordio in Italia è previsto per oggi 14 Giugno, con inizio delle consegne a partire dal 21 Giugno: in tempo, insomma, per godere di un’estate di libertà ed autonomia, regalando a sé, alla propria famiglia ed ai propri amici tutta la carica che può servire per luci, musica, smartphone, tablet, pc, bici elettriche e molto altro ancora.

Questi i prezzi della nuova gamma Jackery su Amazon (anche sul sito ufficiale):

Explorer 2000 Plus a 2299€

Solar Generator 2000 Plus 200W (Explorer 2000 Plus + SolarSaga 200W) a 2899€

Explorer Kit 4000 (Explorer 2000 Plus + Battery Pack) a 3799€

Solar Generator Kit 4000 (Explorer 2000 Plus + Battery Pack + SolarSaga 200W) a 4399€

Si ricorda che fino al 20 giugno è possibile ricevere in omaggio un pannello solare SolarSaga 200 del valore di 699 euro, indipendentemente dall’acquisto di una centrale Explorer 2000 Plus o di un kit di generatori solari. Questa offerta è disponibile solo sul sito ufficiale di Jackery Italia.

Da sempre l’uomo ha imparato a portarsi l’energia appresso attraverso piccoli accumulatori, ma la soddisfazione è sempre stata legata più che altro alla capacità di limitare i consumi al minimo. Ora “il minimo” non può più non comprendere la necessità di ricaricare smartphone, tablet, PC, dispositivi GPS, smartwatch e molto altro ancora: fanno parte della nostra vita a prescindere dal luogo in cui ci si trova e rinunciarvi sarebbe pericoloso, deleterio e indesiderabile. Grazie ad un Solar Generator 2000 Plus cadono i limiti precedenti e si arriva ad un livello di ricarica e di efficienza tali da abbattere vecchi muri per sollevare nuove ambizioni. Non si deve far altro che comporre il proprio Generatore Solare nel migliore dei modi: un accumulatore capace, un pannello fotovoltaico efficiente e comodo da trasportare, un eventuale accumulo ulteriore da aggiungere ed infine qualche ora di sole per riversare energia laddove sarà possibile conservarla a lungo.

Tutto il resto è tempo libero, mente libera, indipendenza ed emissioni zero. Non male, come prospettiva. E inizia da qui.

In collaborazione con Jackery