Jared Leto investe nella startup di video AI Captions

Jared Leto entra a gamba tesa nel business dell’intelligenza artificiale generativa. L’attore e musicista, infatti, è tra gli investitori di una startup di video AI chiamata Captions, che tra le altre cose è stata fondata dall’ex ingegnere Microsoft Gaurav Misra.

L’AI attrae le star di Hollywood e non solo…

Captions ha annunciato martedì il suo round di finanziamento di serie C, che vede Leto investire insieme a pesi massimi come Kleiner Perkins, Sequoia Capital e Andreessen Horowitz, oltre a Index Ventures e Adobe. La startup ha dichiarato che con il round della Serie C da 60 milioni di dollari, che valuta l’azienda 500 milioni di dollari, ha raccolto 100 milioni di dollari.

Finora Captions ha rilasciato solo una manciata di strumenti (concentrati soprattutto sui video in cui una persona parla direttamente alla telecamera), tra cui AI Creator, AI Edit e Lipdub.

Nonostante i progressi nella generazione di video AI siano ancora limitati, c’è grande entusiasmo e aspettativa da parte di Hollywood e della Silicon Valley sulle potenzialità di questa tecnologia. Giganti dell’intelligenza artificiale come OpenAI, con Sora e Luma Labs (sostenuta da Andreessen Horowitz), con Dream Machine, hanno già rilasciato strumenti per generare video AI.

Inoltre diverse startup specializzate in questo settore, come Runway ML, stanno emergendo e attirando investimenti. Jared Leto sembra credere molto nelle potenzialità dell’AI, come dimostra anche l’investimento fatto il mese scorso in un’altra startup di AI, Pika. La sua band Thirty Seconds to Mars aveva già utilizzato la tecnologia di Pika per generare effetti visivi nei loro video musicali.

Captions punta a espandersi a New York

Come ha dichiarato Gaurav Misra, co-fondatore e CEO di Captions: “Crediamo che New York stia rapidamente emergendo come l’epicentro dell’AI e non vediamo l’ora di espandere il nostro team qui e di portare avanti la nostra missione di democratizzare la creazione di video, in modo che chiunque possa condividere efficacemente le proprie storie o idee. Siamo grati per il continuo supporto dei nostri investitori e della comunità e siamo entusiasti del nostro prossimo capitolo“.