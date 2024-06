Generatore di video AI Dream Machine, cos'è e come funziona

Luma Labs, una startup sostenuta dalla famosa società di venture della Silicon Valley Andreessen Horowitz, ha annunciato oggi la beta pubblica e gratuita del suo nuovo modello di generazione video AI, Dream Machine.

Questo strumento – a differenza di Sora che è riservato solo a pochi eletti – offre la possibilità a chiunque di realizzare gratuitamente video basati sulle proprie idee, a partire da istruzioni testuali e immagini utilizzando l’intelligenza artificiale. L’azienda ha annunciato il nuovo modello AI sulla piattaforma X, condividendo alcuni esempi di video creati con Dream Machine.

Introducing Dream Machine – a next generation video model for creating high quality, realistic shots from text instructions and images using AI. It’s available to everyone today! Try for free here https://t.co/rBVWU50kTc #LumaDreamMachine pic.twitter.com/Ypmacd8E9z

