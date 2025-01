JavaScript obbligatorio per Google Search

Google ha iniziato ad avvisare gli utenti che il motore di ricerca funzionerà solo dopo l’attivazione di JavaScript. L’azienda di Mountain View giustifica l’obbligo con la necessità di bloccare spam e bot. Qualcuno ipotizza che lo scopo reale è impedire l’uso dei cosiddetti rank-checking tool.

Perché JavaScript è obbligatorio?

Un portavoce di Google ha dichiarato che l’obbligo di attivare JavaScript è stato introdotto per offrire una migliore protezione contro spam e bot, oltre che per migliorare l’esperienza complessiva con il motore di ricerca. Senza JavaScript alcune funzionalità non saranno disponibili e la qualità dei risultati sarà inferiore (meno aggiornati e accurati). Se JavaScript è disattivato nel browser viene mostrato questo messaggio:

La quasi totalità dei siti web sfrutta JavaScript. Tuttavia, il linguaggio di programmazione è anche uno dei meno sicuri. Nel 2024 sono state scoperte numerose vulnerabilità presenti in librerie di terze parti. Google evidenzia che il suddetto messaggio verrà mostrato solo allo 0,1% degli utenti (quelli che usano Search senza JavaScript). Il numero è comunque elevato, visto che Google elabora oltre 8,5 miliardi di ricerche al giorno.

Gli utenti che usano Chrome, Edge, Safari e Opera possono cambiare l’opzione relativa a JavaScript nelle impostazioni del browser. In Firefox è invece necessario trovare la preferenza javascript.enable nella pagina visibile dopo aver digitato about:config nella barra degli indirizzi.

Negli ultimi giorni sono stati segnalati problemi con diversi rank-checking tool, ovvero tool SEO che rilevano la visibilità dei siti in Google Search. Questi tool funzionano in modo simile ai bot. L’attivazione obbligatoria di JavaScript rallenta il tracciamento delle SERP e richiede una maggiore potenza di calcolo.