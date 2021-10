JBL BAR 9.1: molto più di una soundbar

Molto più di una soundbar, sia chiaro fin dal principio. Nessuna confusione sui termini e sulle gerarchie. La soundbar JBL BAR 9.1 è infatti un concentrato di tecnologia per fare dell'audio un'esperienza emotiva superiore, da sfruttare nel migliore dei modi per trasformare completamente il modo di guardare film e ascoltare musica. L'effetto avvolgente e la qualità finale non hanno termini di paragone rispetto ad altri strumenti simili e lo sconto disponibile oggi su Amazon (ben 170 euro, per un prezzo finale da 828,90 euro) è l'occasione che i puristi dell'ascolto stavano aspettando.

JBL BAR 9.1: non per tutti

820W di potenza in uscita, anzitutto: più del triplo rispetto ad altri modelli mediamente di buona qualità. Ma la potenza non è ovviamente tutto: quattro altoparlanti Surround e Dolby Atmos, 9.1 canali e Subwoofer da 10 pollici completano il quadro della situazione a livello di specifiche. Ma non è ancora tutto.

Per rendere l'esperienza ancor più magica, gli estremi laterali della soundbar possono essere staccati e posizionati in qualunque altro punto della stanza, così da rendere l'ascolto ancor più ricco e personalizzato: dopo 10 ore di ascolto sarà sufficiente riattaccarli per ripristinarne l'autonomia. La connettività è completamente Bluetooth e Wifi, senza cavi e con facile installazione a muro.

Certo, la cifra è ben più elevata rispetto ad una soundbar tradizionale. Ma anche l'esperienza va ben oltre il normale e tutto ciò ad un prezzo che così conveniente non si era ancora visto prima. Non tutti possono scegliere una soundbar di questo tipo, ma forse è meglio pensare che non tutti possono essere scelti da una soundbar di questa caratura: bisogna esserne all'altezza, bisogna cercare l'eccellenza, bisogna saper apprezzare la qualità. Bisogna meritarsela.