JBL Clip 5: speaker Bluetooth portatile compatto con 12h di audio e impermeabilità

Se ami la musica e la porteresti sempre con te dai un’occhiata a questa promozione che ti consente di avere uno speaker Bluetooth portatile straordinario a un prezzo ragionevole. Stiamo parlando del mitico JBL Clip 5 che ora su Amazon puoi avere a soli 49,99 euro, invece che 69,99 euro.

Come puoi vedere c’è quindi uno sconto del 29% che ti permette di risparmiare 20 euro sul totale e soprattutto ti consente di mettere le mani su un piccolo ma potente speaker senza fili. Garantisce un design compatto, versatile e robusto. Si collega velocemente ai tuoi dispositivi e offre una batteria in grado di durare per tantissimo tempo.

JBL Clip 5: lo speaker Bluetooth portatile che vogliono tutti

Il motivo per cui lo speaker Bluetooth portatile JBL Clip 5 è uno dei più amati e acquistati è sia per il suo ottimo rapporto qualità prezzo che per la qualità del suono e la sua versatilità. Ha un design incredibilmente compatto e pratico ed è dotato di un moschettone che ti consente di agganciarlo ad esempio a uno zaino o al manubrio della bicicletta.

È resistente all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP67 è dunque potrai portarlo tranquillamente al mare e in piscina senza nessun problema. Garantisce una connessione affidabile e veloce con i tuoi dispositivi e una bassissima latenza per avere l’audio sempre sincronizzato. Ci sono dei comodi pulsanti sulla parte anteriore per regolare il volume e garantisce un’autonomia fino a 12 ore con una singola ricarica e 3 ore extra con il Playtime Boost.

Un’occasione d’oro da non farsi sfuggire per nessun motivo al mondo. Quindi vola su Amazon e acquista il tuo JBL Clip 5a soli 49,99 euro, invece che 69,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.