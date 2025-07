JBL FLIP 6 in TRIPLO SCONTO: l'affare di eBay che anima l'estate

La prima riduzione della spesa è applicata in automatico, per le altre due ci sono due codici da attivare, come mostrato più avanti: ti segnaliamo il triplo sconto su eBay per JBL FLIP 6, lo speaker wireless perfetto per l’estate. Dotato di un comparto audio potente, è anche impermeabile e non teme la polvere, come testimonia la certificazione IP67. Lo puoi dunque portare anche in spiaggia o in piscina, non teme il contatto con l’acqua né con la sabbia.

L’affare di oggi su eBay: JBL FLIP 6

La trasmissione del segnale senza fili avviene ovviamente attraverso Bluetooth, da tutti i dispositivi compatibili. Grazie alla tecnologia Original Pro Sound assicura un’esperienza sonora ricca, nitida e coinvolgente, attraverso il suo sistema a due vie composto da un woofer ovale ottimizzato e da un tweeter separato, affiancati da due radiatori passivi per riprodurre bassi profondi. La batteria in dotazione ha un’autonomia fino a 12 ore con una sola ricarica e il supporto PartyBoost permette di collegare più unità, sincronizzandole. Il funzionamento può essere personalizzato in base alle esigenze di ognuno con l’applicazione JBL Portable. La potenza totale di uscita è 20 W, le dimensioni sono 17,8×6,8×7,2 centimetri e il peso si attesta a 550 grammi. Scopri di più nella pagina dedicata.

Ecco come ottenere il triplo sconto e acquistare lo speaker wireless JBL FLIP 6 al prezzo finale di soli 85,24 euro. Il risparmio è notevole, considerando che da listino ufficiale costerebbe 149,99 euro. È sufficiente attivare i codici PSPRLUG25 e AFFAREESTATE25 prima di effettuare il pagamento, come mostrato dall’immagine qui sotto.

L’offerta è proposta dal venditore professionale italiano elettroaffarestore che ha già ricevuto oltre 21.500 feedback positivi al 100% dai clienti su eBay. Se lo ordini adesso, l’articolo arriverà a casa tua entro pochi giorni con la spedizione gratis.