JBL Flip 7 trasforma l'audio in esperienza: speaker Bluetooth da 16H

Con JBL Flip 7 tra le tue mani, ogni occasione è per fare festa. Se la musica è parte di te e non riesci a farne a meno, avere uno speaker Bluetooth dalla tua parte è un vantaggio. Punta a uno dei migliori sul mercato scegliendo questo modello. È disponibile in 7 colorazioni differenti ed è prezioso quanto strabiliante. Con lo sconto del 21% su Amazon, il prezzo va giù e tu lo porti a casa con soli 119 euro invece che a 149,99 euro.

JBL Flip 7 è uno speaker Bluetooth che ha bisogno di ben poche presentazioni. Iconico nello stile e nel design, una volta che lo abbini al tuo smartphone è pronto per scatenare la festa. Nonostante abbia dimensioni ristrette, non scende a compromessi con la sua potenza. Conta che lo porti sempre con te perché è resistente, robusto e non si rovina né con polvere né e cade con la protezione antiurto integrata. Tutto questo non basta? È anche impermeabile. Ha 16 ore di autonomia dalla sua parte che ti permettono di divertirti senza alcuna pausa.

Si connette allo smartphone ma anche qualunque altro dispositivo dotato di Bluetooth. Se hai più di uno speaker a disposizione, puoi amplificare il suono usando la connessione multi-speaker di JBL e rendere la situazione un vero e proprio concerto. Al suo interno l’impianto riproduce ogni nota come è stata pensata dall’artista. Forte, potente e anche immersiva con l’AI Boost che amplifica la qualità. Le voci risultano cristalline mentre i bassi sono ruggenti e mai gracchianti. Praticamente è come stare in sala di registrazione con i tuoi cantanti preferiti. Gestisci la riproduzione con i comandi fisici sulla parte superiore e portalo sempre con te.

JBL Flip 7 è un vero portento. Se stavi cercando uno speaker Bluetooth, questo è quello da acquistare. Fallo tuo a soli 119 euro su Amazon con lo sconto del 21%.