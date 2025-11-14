JBL Flip 7 trasforma l'audio in esperienza: speaker Bluetooth da 16H

Con JBL Flip 7 tra le tue mani, ogni occasione è per fare festa. Se la musica è parte di te e non riesci a farne a meno, avere uno speaker Bluetooth dalla tua parte è un vantaggio. Punta a uno dei migliori sul mercato scegliendo questo modello. È disponibile in 7 colorazioni differenti ed è prezioso quanto strabiliante. Con lo sconto del 21% su Amazon, il prezzo va giù e tu lo porti a casa con soli 119 euro invece che a 149,99 euro.
JBL Flip 7 è uno speaker Bluetooth che ha bisogno di ben poche presentazioni. Iconico nello stile e nel design, una volta che lo abbini al tuo smartphone è pronto per scatenare la festa. Nonostante abbia dimensioni ristrette, non scende a compromessi con la sua potenza. Conta che lo porti sempre con te perché è resistente, robusto e non si rovina né con polvere né e cade con la protezione antiurto integrata. Tutto questo non basta? È anche impermeabile. Ha 16 ore di autonomia dalla sua parte che ti permettono di divertirti senza alcuna pausa.
JBL Flip 7 Speaker Bluetooth Portatile Wireless, 16 Ore di Autonomia, Impermeabile IP68, Resistente alla Polvere e Antiurto, Suono Pro con AI Boost, Connessione Multi-Speaker Auracast, Bianco
Si connette allo smartphone ma anche qualunque altro dispositivo dotato di Bluetooth. Se hai più di uno speaker a disposizione, puoi amplificare il suono usando la connessione multi-speaker di JBL e rendere la situazione un vero e proprio concerto. Al suo interno l’impianto riproduce ogni nota come è stata pensata dall’artista. Forte, potente e anche immersiva con l’AI Boost che amplifica la qualità. Le voci risultano cristalline mentre i bassi sono ruggenti e mai gracchianti. Praticamente è come stare in sala di registrazione con i tuoi cantanti preferiti. Gestisci la riproduzione con i comandi fisici sulla parte superiore e portalo sempre con te.
JBL Flip 7 è un vero portento. Se stavi cercando uno speaker Bluetooth, questo è quello da acquistare. Fallo tuo a soli 119 euro su Amazon con lo sconto del 21%.