JBL GO 3 è lo speaker Bluetooth che rende la musica portatile, scontone

Porta la musica sempre con te grazie a uno speaker Bluetooth dalle dimensioni mini che rende ogni occasione una festa. Lo straordinario JBL Go 3 è un prodotto di ultima generazione che soddisfa chiunque lo acquisti grazie a prestazioni di ottima qualità e vantaggi esclusivi. Puoi acquistarlo a soli 29,99€ su Amazon con uno sconto del 33% se sei interessato. Anche come regalo di Natale è un’ottima idea.

JBL Go 3, lo speaker Bluetooth che devi acquistare

Piccolo ma con potenza eccellente. Hai mai sognato di poter avere la musica sempre con te? Da oggi fai a meno di utilizzare lo smartphone che per quanto comodo ha una qualità scarsa e usi un prodottino che ti farà ballare per ore e ore. JBL Go 3 è uno speaker Bluetooth da portare sempre con te e grazie alle dimensioni compatte non può che risultare un must se ami essere l’anima della festa. Ha un cappio integrato con il quale puoi appenderlo un po’ ovunque e poi è impermeabile e non si rovina con la polvere. Questo significa che sia in estate al mare che in inverno in bagno non si rovina.

Si collega via Bluetooth al tuo smartphone o dispositivi ed è pronto all’uso. Con i bottoni fisici puoi decidere di gestire la riproduzione direttamente alla cassa e godere di un audio intenso e cristallino su qualunque brano tu metta play. La qualità, infatti, è una garanzia grazie al brand che ti offre bassi profondi e toni alti melodiosi.

Per quanto riguarda la durata, invece, la batteria ha un’autonomia di 5 ore con una sola ricarica che avviene tramite una semplice porta USB. Nulla di più semplice.

A soli 29,99€ su Amazon, JBL GO 3 è lo speaker Bluetooth di cui non fare a meno con audio ottimo e cappio integrato. Approfitta dello sconto del 33% e acquistalo con un solo click.

Le spedizioni sono gratuite e rapide in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.