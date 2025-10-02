 JBL GO 4 al MINIMO STORICO: speaker Bluetooth a -34%
Amazon ha tagliato il prezzo di JBL GO 4: in questo momento lo speaker Bluetooth portatile si trova in offerta al suo prezzo minimo storico.
Amazon ha tagliato il prezzo di JBL GO 4: in questo momento lo speaker Bluetooth portatile si trova in offerta al suo prezzo minimo storico.

È il modello più venduto della categoria su Amazon e di certo non è una casualità: oggi trovi JBL GO 4 al su prezzo minimo storico, con la possibilità di scegliere tra diverse colorazioni quella che preferisci. È lo speaker Bluetooth portatile ideale per chi è sempre in movimento, con un comodo cordino che permette di agganciarlo allo zaino.

Il 34% di sconto porta JBL GO 4 al minimo storico

Impermeabile con certificazione IP67, non teme il contatto con l’acqua e con la polvere. Il comparto audio è di qualità elevata, come testimonia il marchio, tra i leader del settore. Tra gli altri punti di forza c’è anche l’autonomia di 7 ore con una sola ricarica della batteria interna, ulteriormente estendibile di 2 ore con la funzione Playtime Boost, ottenendo così un ascolto senza interruzioni in ogni situazione. La confezione include un cavo USB-C per la ricarica e il manuale con le informazioni di base.

JBL GO 4, lo speaker Bluetooth portatile

Approfitta dello sconto del 34% sul listino ufficiale e acquista JBL GO 4 al suo prezzo minimo storico di soli 32,98 euro. Non sappiamo fino a quando rimarrà online l’offerta, ma non fatichiamo a immaginare che possa andare a ruba. Sia la vendita che la spedizione sono a carico di Amazon, senza passare da intermediari.

Ti segnaliamo infine che con l’abbonamento Prime hai diritto anche alla consegna gratis, entro un paio di giorni al massimo. È la stessa sottoscrizione che la prossima settimana ti permetterà di partecipare all’evento Festa delle Offere Prime, con accesso esclusivo a migliaia di offerte in ogni categoria dell’e-commerce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 2 ott 2025

Davide Tommasi
2 ott 2025
