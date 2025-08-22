 JBL GO 4: speaker portatile e potente a meno di 40 euro su Amazon
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

JBL GO 4: speaker portatile e potente a meno di 40 euro su Amazon

Con JBL GO 4 puoi avere un altoparlante portatile perfetto per ascoltare la tua musica preferita in giro.
JBL GO 4: speaker portatile e potente a meno di 40 euro su Amazon
Tecnologia Audio Hifi
Con JBL GO 4 puoi avere un altoparlante portatile perfetto per ascoltare la tua musica preferita in giro.

Una cassa portatile piccola, ma molto potente è protagonista oggi di un’offerta molto interessante su Amazon. Parliamo di JBL Go 4, un marchio dunque rinomato nel settore, con certificazione IP67 che la rende impermeabile e resistente alla polvere e ben 7 ore di riproduzione continua con una sola ricarica che oggi puoi prendere a soli 39 euro.

Acquista JBL Go 4 su Amazon

Caratteristiche JBL Go 4

Le caratteristiche di JBL GO 4

JBL Go 4 è destinata a diventare la compagna musicale che ti segue ovunque: dotata di tecnologia JBL Pro Sound e bassi profondi saprà sorprenderti per la qualità con cui eseguirà la tua musica preferita. Tutto questo nonostante un design tascabile, con cinturino integrato, ideato per portarla sempre facilmente con te: la certificazione IP67 la rende anche impermeabile e resistente alla polvere, perfetta da usare sotto la doccia o anche in spiaggia.

JBL GO 4 Speaker Bluetooth Portatile, Altoparlante Wireless con Design Compatto, Waterproof e Resistenza alla Polvere IP67, fino a 7 h di Autonomia, USB, Compatibile con App JBL Portable, Grigio

JBL GO 4 Speaker Bluetooth Portatile, Altoparlante Wireless con Design Compatto, Waterproof e Resistenza alla Polvere IP67, fino a 7 h di Autonomia, USB, Compatibile con App JBL Portable, Grigio

39,00 49,99€ -22%
Vedi l'offerta

La batteria dura fino a 7 ore con una sola ricarica, ma puoi avere anche 2 ore extra attivando l’apposita funzione Playtime Boost. Inoltre, nel caso ne acquistassi un paio, puoi abbinarli insieme per creare un effetto stereo o collegarli ad altri diffusori compatibili tramite la tecnologia JBL Auracast.

Acquista JBL Go 4 su Amazon

Disponibile in diverse colorazioni, è una cassa bluetooth perfetta per avere stile e non rinunciare alla qualità sonora. Acquistala ora a meno di 40 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 22 ago 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Cuffie da gaming multipiattaforma con AUDIO SPAZIALE in MEGA SCONTO

Cuffie da gaming multipiattaforma con AUDIO SPAZIALE in MEGA SCONTO
Cuffie Bluetooth: MINIMO STORICO per soundcore Space Q45

Cuffie Bluetooth: MINIMO STORICO per soundcore Space Q45
Altoparlanti Creative per PC: audio 2.1 potente a prezzo scontato su Amazon

Altoparlanti Creative per PC: audio 2.1 potente a prezzo scontato su Amazon
Cuffie Sony True Wireless a meno di 40 euro: prezzo speciale su Amazon

Cuffie Sony True Wireless a meno di 40 euro: prezzo speciale su Amazon
Cuffie da gaming multipiattaforma con AUDIO SPAZIALE in MEGA SCONTO

Cuffie da gaming multipiattaforma con AUDIO SPAZIALE in MEGA SCONTO
Cuffie Bluetooth: MINIMO STORICO per soundcore Space Q45

Cuffie Bluetooth: MINIMO STORICO per soundcore Space Q45
Altoparlanti Creative per PC: audio 2.1 potente a prezzo scontato su Amazon

Altoparlanti Creative per PC: audio 2.1 potente a prezzo scontato su Amazon
Cuffie Sony True Wireless a meno di 40 euro: prezzo speciale su Amazon

Cuffie Sony True Wireless a meno di 40 euro: prezzo speciale su Amazon
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
22 ago 2025
Link copiato negli appunti