JBL GO 4: speaker portatile e potente a meno di 40 euro su Amazon

Una cassa portatile piccola, ma molto potente è protagonista oggi di un’offerta molto interessante su Amazon. Parliamo di JBL Go 4, un marchio dunque rinomato nel settore, con certificazione IP67 che la rende impermeabile e resistente alla polvere e ben 7 ore di riproduzione continua con una sola ricarica che oggi puoi prendere a soli 39 euro.

Le caratteristiche di JBL GO 4

JBL Go 4 è destinata a diventare la compagna musicale che ti segue ovunque: dotata di tecnologia JBL Pro Sound e bassi profondi saprà sorprenderti per la qualità con cui eseguirà la tua musica preferita. Tutto questo nonostante un design tascabile, con cinturino integrato, ideato per portarla sempre facilmente con te: la certificazione IP67 la rende anche impermeabile e resistente alla polvere, perfetta da usare sotto la doccia o anche in spiaggia.

La batteria dura fino a 7 ore con una sola ricarica, ma puoi avere anche 2 ore extra attivando l’apposita funzione Playtime Boost. Inoltre, nel caso ne acquistassi un paio, puoi abbinarli insieme per creare un effetto stereo o collegarli ad altri diffusori compatibili tramite la tecnologia JBL Auracast.

Disponibile in diverse colorazioni, è una cassa bluetooth perfetta per avere stile e non rinunciare alla qualità sonora. Acquistala ora a meno di 40 euro.