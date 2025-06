JBL GO 4 suona come l'estate con design compatto e waterproof: -20%

Una cassa Bluetooth da portare in viaggio o direttamente nel cuore dell’avventura. La splendida JBL Go 4 è un prodotto geniale con dimensioni compatte e realizzata con soli materiali di qualità affinché la resistenza e la robustezza siano di casa. Con tanta autonomia e un design pensato in tutte le sue minuzie, ora è anche in sconto. Mettila nel carrello con soli 39,99 euro su Amazon e risparmia il 20% con un click.

La JBL Go 4 è uno speaker Bluetooth di ultima generazione. È dotato di tecnologie avanzate così si connette a qualunque dispositivo senza smanettare e garantisce connessioni stabili e di elevata qualità. Naturalmente è prodotto da un marchio che ha già una sua nomea, dunque è uno di quei dispositivi che puoi acquistare a scatola chiusa. Disponibile in diverse colorazioni, si caratterizza per le sue dimensioni compatte che sono un plus da non sottovalutare. Questo perché puoi portarla sempre con te, grazie sia al peso leggero che al gancio integrato con cui la appendi un po’ ovunque. Acqua e polvere non un rischio grazie al sistema waterproof che la rende indistruttibile.

Attiva la connessione e balla tutta la notte o passa giornate al mare, in piscina o ovunque tu voglia senza problemi. Con audio forte e ben equilibrato, puoi mettere play sulla playlist che ami e avere musica per ben 7 ore filate con una sola ricarica. Inoltre i bassi sono ben presenti rendendo il suono potente e immersivo senza però strafare e creare distorsioni. Gestisci comodamente la riproduzione attraverso i tasti fisici presenti sulla cassa e posa il telefono in borsa senza rischiare di perdere il collegamento.

Metti nel carrello la tua festa personale con JBL Go 4, lo speaker Bluetooth che rende ogni momento una festa. Su Amazon è in corso uno sconto del 20% che fa calare il prezzo a soli 39,99 euro, acquistala ora.