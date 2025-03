JBL LIVE 660NC e il resto scompare: cuffie Over Ear occasione al 50%

Un paio di cuffie Over Ear che rende ogni ascolto non ottimo ma di più. Comode, imbottite per essere indossate anche per lunghe ore, pieghevoli e con un’autonomia di 50 ore. Cosa potresti volere di più? Se la tua risposta è la cancellazione del rumore, sappi che le JBL LIVE 660NC la hanno a tua completa disposizione. Le acquisti a 89,99€ su Amazon con uno sconto del 50% che rende il prezzo in affare. Comprale immediatamente con un click.

JBL LIVE 660NC, cuffie Over ear dalla qualità infinita

Con il Bluetooth 5.0 di cui sono dotate, le JBL LIVE 660NC si collegano a qualunque dispositivo mobile e non solo. Android o iOS sono all’ordine del giorno per non incontrare mai problemi ma, anzi, godere di connessioni ad alta qualità e stabilità. Abbinale al tuo prodotto e poi metti play su musica, streaming o qualunque altro contenuto. Sono pieghevoli per poterle portare con te e sono imbottite di materiale così morbido e fino da farti sembrare come tra le nuvole quando le indossi. La batteria ti garantisce fino a 50 ore di utilizzo così da non rinunciare mai alla loro compagnia.

Ma il vero punto forte è la qualità del suono che viene resa possibile da driver di ultima generazione, i quali colgono ogni sfumatura dei brani che preferisci. Toni alti sopraffini, bassi potenti e medi morbidi per ascoltare le tue playlist senza mai gracchi o cali di prestazione. A qualunque livello di volume ottieni il massimo. Qui entra in gioco anche la cancellazione adattiva del rumore che puoi attivare e disattivare a piacimento così da isolarti o rimanere con i piedi per terra. E se poi qualcuno ti chiama, grazie ai microfoni integrati rispondi e parli al telefono senza problemi.

A soli 89,99€ su Amazon con uno sconto del 50%, le JBL LIVE 660NC sono quelle da acquistare al volo. Comprale subito con un click e non perdere l’occasione.