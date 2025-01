JBL LIVE 660NC sfiorano il metà prezzo: l'occasione è su Amazon, unica

C’è un paio di cuffie Over ear che una volta indossato ti fa dimenticare del mondo che ti circonda. Preziose e di elevata qualità, le fantastiche JBL LIVE 660NC sono comode e si abbinano a qualunque sistema operativo con 50 ore di autonomia che soddisfano ogni esigenza. Le acquisti a soli 99,90€ su Amazon con uno sconto del 44% che dimezza il prezzo quasi alla perfezione. Aggiungile ora al carrello con un click.

JBL LIVE 660NC, un paio di cuffie Over ear senza eccezioni

Belle ed eleganti con un design pieghevole per poterle portare con te ovunque. Non solo sono leggere ma anche finemente imbottite così da risultare comode e morbide una volta che le indossi. L’archetto è anche regolabile per adattarle alla forma della testa. Le JBL LIVE 660NC sono cuffie Over Ear la cui fama le precede e con le caratteristiche che offrono, sono eccellenti sotto tutti i punti di vista.

Le colleghi via Bluetooth a qualunque sistema operativo e attraverso l’applicazione puoi personalizzarle a piacimento. Le connessioni sono stabili e a bassa latenza per utilizzarle per comunicazioni, streaming e musica. Ovviamente il punto focale di queste cuffie sono i driver integrati che rendono l’ascolto in alta risoluzione con un occhio di riguardo per i bassi.

Altro punto a favore è la cancellazione adattiva del rumore che puoi impostare su diversi livelli o disattivare. In questo modo l’ascolto diventa puro e le telefonate avvengono senza interruzioni. Sì, i microfoni sono integrati così come i controlli rapidi sui padiglioni.

La batteria soddisfa chiunque con una serie di 50 ore di autonomia. Le ricarichi una volta alla settimana (o di più a seconda degli utilizzi) senza mai dovertene privare.

Le trovi su Amazon con uno sconto del 44% in questo momento. Acquista subito le JBL LIVE 660NC ad appena 99,90€ e godi di un ascolto senza precedenti. Aggiungile al carrello con un solo click.

Delle spedizioni non ti preoccupare visto che sono sia rapide che gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.