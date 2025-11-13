 JBL Live 770 NC vanno in sconto del 45%, audio sensazionale per 65h
Le JBL Live 770 NC sono le cuffie Bluetooth e Over ear da acquistare subito: audio sopraffrine e cancellazione adattiva del rumore.
Le JBL Live 770 NC sono un paio di cuffie over ear Bluetooth che non hanno bisogno di alcuna presentazione. Mastodontiche non solo nelle performance ma anche con il loro design che si riconosce a prima vista e le rende comodissime da indossare per ore e ore senza mai provare alcun fastidio. Disponibili in quattro colorazioni diverse, una volta che le indossi vieni catapultato in un mondo fatto di suoni di pura qualità. Approfitta del 45% di sconto su Amazon e mettilo in carrello a soli 99 euro invece che a 179,99 euro subito.

Il mercato delle cuffie Bluetooth è molto vario. Tra tutte le varianti disponibili, però, le JBL Live 770 NC rimangono sempre una certezza. Se sei alla ricerca di un paio di cuffie che sia comodo, duraturo, longevo e con cancellazione del rumore allora hai trovato pane per i tuoi denti. Abbina al tuo dispositivo con un solo tocco e trovale sempre pronte. Sfruttando la connessione multipoint le connetti a due prodotti in contemporanea e passi da uno all’altro senza alcun gesto. Visto che sono Over ear, avvolgono le tue orecchie, come se fossero dei cuscini morbidissimi e ti offrono già un primo isolamento dei rumori esterni. Per un ascolto più puro che mai, tuttavia, c’è anche la cancellazione adattiva del rumore che torna utile in vari contesti.

JBL Live 770 NC Cuffie Over-Ear Bluetooth Wireless, con Cancellazione Adattiva del Rumore, SmartAmbient, Personi-Fi 2.0, JBL Surround, Connessione Multipoint, fino a 65 Ore di Autonomia, Blu

JBL Live 770 NC Cuffie Over-Ear Bluetooth Wireless, con Cancellazione Adattiva del Rumore, SmartAmbient, Personi-Fi 2.0, JBL Surround, Connessione Multipoint, fino a 65 Ore di Autonomia, Blu

99,00179,99€-45%
Per quanto riguarda l’audio, i driver da 40 mm offrono un suono potente e soprattutto di altissima qualità. Ogni nota viene riprodotta così come è stata pensata dall’artista, per farti apprezzare non solo i bassi che pompano potenti ma anche i toni medi e i toni alti che sono ben distinti ed armonizzati tra di loro. Infine, grazie alle 65 ore di autonomia, le ricariche sono veramente sporadiche. Quando hai bisogno di ore in più, in soli 5 minuti (di ricarica) ottieni 4 ore.

Approfitta dello scontro del 45% e compra a soli 99 euro le JBL Live 770 NC su Amazon.

13 nov 2025
