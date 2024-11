JBL LIVE PRO 2 TWS per wearable con ACN e 40h di autonomia

Un paio di auricolari Bluetooth su cui fare sempre affidamento. Con le JBL LIVE PRO 2 TWS dalla tua parte non potrai che godere di un’esperienza unica nel suo genere e dal comfort prolungato. Indossale per tutto il giorno e isola ti dal rumore esterno grazie alla cancellazione adattiva del rumore che puoi gestire a piacimento. Puoi acquistarle con soli 93,99€ su Amazon beneficando di uno sconto del 37% che il black friday 2024 ti offre in questo momento.

JBL LIVE PRO 2 TWS, perché acquistare questi auricolari Bluetooth?

Le strepitose JBL LIVE PRO 2 TWS sono auricolari Bluetooth di ultima generazione che puoi collegare a qualsiasi dispositivo per godere di un’esperienza sempre eccellente. Non solo sono comode e stabili ma grazie a loro design in ear offrono una prima isolazione dal rumore esterno. In confezione ti vengono fornite diverse punte auricolari così da poter adattare il fitting ai tuoi padiglioni e ottenere una esperienza come creata su misura.

Grazie ai driver audio di ultima generazione, tutti i brani che metti in riproduzione godono di una qualità eccellente con bassi potenziati e con un suono cristallino e intenso. Inoltre trovi la cancellazione adattiva del rumore che ti aiuta ad ottenere una purezza ancora più immersiva e che torna utile anche in telefonata. Proprio sotto questo punto di vista ti faccio sapere che hai a disposizione ben 6 microfoni.

Controlli touch per poter gestire la riproduzione senza dover tirare fuori lo smartphone, 40 ore di autonomia grazie alla custodia di ricarica e un sistema completamente impermeabile da poter sfruttare anche quando ti alleni. Insomma, non rinunci assolutamente a niente.

A soli 93,99€ su Amazon, le JBL LIVE PRO 2 TWS sono le wearable da acquistare al Black Friday 2024. Impossibile farne a meno ora che godono di uno sconto del 37%, aggiungile subito al tuo carrello.

Le spedizioni sono rapide gratuite in tutta Italia con i servizi Amazon Prime.