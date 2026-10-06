JBL Quantum 100M2 a 23 euro: le cuffie gaming sono un affare

JBL Quantum 100M2 a soli 23,74 euro su Amazon: il migliore affare di oggi per chi cerca cuffie gaming di tipo over ear da collegare al computer o alla console. Sono cablate, dunque non daranno mai problemi per quanto riguarda livello di batteria residuo o la necessità di effettuare una ricarica. La promozione fa parte della Festa delle Offerte Prime, evento dedicato allo shopping sull’e-commerce che si concluderà nella giornata di domani.

L’offerta di Amazon sulle cuffie JBL Quantum 100M2

In dotazione c’è la tecnologia QuantumSOUND Signature per un audio preciso e immersivo durante le partite. In particolare, su PC c’è il supporto a Windows Sonic Spatial Sound per un effetto surround che fa sentire sempre al centro dell’azione. Il microfono rimovibile con braccetto, il sistema voice-focus e la funzione Mute permette di avere sempre un controllo totale sulle comunicazioni. Il design è leggero con cuscinetti in memory foam traspiranti e compatibilità multipiattaforma grazie al jack da 3,5 mm. Altre informazioni sono riportate nella scheda del prodotto.

Considerando il marchio e le caratteristiche in dotazione, le cuffie gaming over ear JBL Quantum 100M2 al prezzo finale di soli 23,74 euro sono un affare da cogliere al volo, con il 41% di sconto (applicato in automatico) rispetto al listino ufficiale. Il voto medio assegnato da oltre 6.700 recensioni sull’e-commerce è superiore a 4/5.

È arrivato il momento di dare un’occhiata alle migliori occasioni della Festa delle Offerte Prime, l’evento organizzato da Amazon con migliaia di prodotti in promozione in ogni categoria dello store: dall’elettronica al gaming, dall’informatica agli articolo per la smart home. Rimarranno disponibili fino a domani, mercoledì 7 ottobre e per accedere basta essere iscritti a Prime, anche tramite la prova gratuita di 30 giorni.