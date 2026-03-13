JBL Tune 520 BT: cuffie Bluetooth multipoint a prezzo speciale

Se fai presto oggi puoi mettere le mani su delle cuffie Bluetooth spettacolari con autonomia eccellente e connessione multipoint a un prezzo davvero favoloso. Stiamo parlando delle mitiche JBL Tune 520 BT che su Amazon puoi avere a soli 40,65 euro, invece che 59,99 euro.

Con lo sconto del 32% avrai un notevole risparmio e soprattutto ti porti a casa delle cuffie senza fili che hanno poche rivali. Sono estremamente comode, sia grazie ai padiglioni On-ear che alla loro leggerezza. Garantiscono una connessione stabile e veloce, una grande autonomia e sono anche dotate di microfoni interni per le chiamate.

JBL Tune 520 BT: tra le migliori cuffie Bluetooth

Le JBL Tune 520 BT sono certamente sul podio delle migliori cuffie Bluetooth e dunque a questa cifra sono da prendere all’istante. Come dicevamo si presentano con un design estremamente compatto e pratico che garantisce anche il massimo del comfort per usarle per tutto il giorno. Potrai piegare i padiglioni verso l’interno per occupare ancora meno spazio e hanno un archetto regolabile e imbottito sulla parte superiore.

Con la connessione Bluetooth 5.3 puoi associarle ai tuoi dispositivi velocemente e assicurarti una bassissima latenza. Inoltre con la connessione multipoint puoi passare da un dispositivo all’altro senza continuare ad associarle e dissociarle. Offrono una straordinaria batteria che arriva fino a 57 ore con una singola ricarica e in appena 5 minuti avrai altre 3 ore di ascolto. Ci sono anche dei microfoni interni che ti permetteranno di fare chiamate perfette in qualsiasi posto.

Ci sarebbero tante altre cose di cui parlare ma il tempo scorre e le unità disponibili a questo prezzo spariscono in fretta. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista le tue JBL Tune 520 BT a soli 40,65 euro, invece che 59,99 euro. Ti ricordo che se sei iscritto ai servizi Prime le riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.