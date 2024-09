JBL Tune 520BT, cuffie Bluetooth senza fili e 57H di autonomia (-21%)

Nel panorama delle cuffie Bluetooth, c’è un marchio con cui puoi andare sul sicuro ed è JBL. Oggi trovi in promozione su Amazon le famosissime JBL Tune 520BT, modello On Ear senza fili e pieghevole per il massimo del comfort. Quando le indossi ascolti la musica così come è stata pensata dai tuoi artisti preferiti senza fare a meno di microfoni e comfort.

JBL Tune 520BT: la promozione di Amazon

Sono comode, pratiche e soprattutto confortevoli. In termini di qualità non scendono a compromessi e puoi usarle per ore e ore senza mai avvertire fastidio. Dal momento che le JBL Tune 520BT sono sprovviste di fili, utilizzano la connessione Bluetooth per essere abbinate ai tuoi dispositivi. Sotto questo punto di vista, lasciati dire che non hai limiti potendolo connettere ad Android, iOS, MacOS, Windows e così via.

Realizzate in materiale plastico sono leggere e pieghevoli ma non per questo poco resistenti. Fidati se ti dico che saranno le tue compagne per un sacco di anni a venire. In più sono pratiche per essere sempre con te potendole portare al collo oppure mettendole nello zaino o nella borsa molto semplicemente.

Sono provviste di microfoni per poterti intrattenere anche in telefonate e registrare note vocali. Sono presenti i comandi sul padiglione per gestire la riproduzione musicale e sono dotate di connessione Multipoint. A cosa serve? Puoi connetterle a due dispositivi in contemporanea e passare da uno all’altro senza preoccupazioni.

Ultimo vantaggio di queste splendide cuffie Bluetooth On Ear è la loro autonomia: 57 ore di utilizzo con una sola ricarica.

