JBL TUNE 760NC per audio wow e batteria interminabile (prezzo che crolla)

Con JBL TUNE 760NC avere un paio di cuffie Over-ear di ottima qualità è all’ordine del giorno. Comode, con un suono eccezionale e con sistema di cancellazione attiva del rumore per rimanere isolato e in sintonia con i brani che più ami. Impossibile non apprezzarle e poi per il prezzo che hanno, sono praticamente le best buy della loro categoria. Su Amazon costano appena 59,90€ se approfitti dello sconto del 54% in corso in questo momento. Collegati e aggiungile al carrello con un click.

JBL TUNE 760NC ossia le tue nuove cuffie over ear

Sono eccellenti sotto tutti i punti di vista ma dopotutto ti basta provarle la prima volta per rimanere stupito. Nella loro fascia di prezzo, le JBL TUNE 760NC sono sicuramente tra le migliori cuffie Over Ear che puoi acquistare. Semplici ma con tutto al posto giusto rendono l’ascolto di musica e dei contenuti multimediali una vera esperienza da lode. Sono leggere, pieghevoli e finemente imbottite così le puoi indossare anche a lungo senza mai provare fastidio. Con 50 ore di autonomia dalla loro parte, anche la ricarica diventa un’azione settimanale e che dura appena 2 ore per ritrovarle al 100%.

I driver audio da 40mm rendono ogni sfumatura accentuata ed equilibrata. Un occhio di riguardo è stato dedicato ai bassi che ti smuovono fin dentro l’anima senza però ignorare i toni medi che rimangono morbidi. Altra caratteristica da non sottovalutare è la cancellazione attiva del rumore che, se attivata, rende l’ascolto puro e ti permette di isolarti con grande successo dal frastuono che potrebbe circondarti. Pulsanti rapidi sui padiglioni con cui gestire la riproduzione e microfono integrato.

A soli 59,90€ su Amazon, le JBL TUNE 760NC sono le cuffie Over ear da non ignorare con sconto del 54% in corso ora. Collegati e completa l’acquisto con un solo click.