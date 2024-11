JBL TUNE 760NC per cuffie Over Ear dall'audio senza freni, 50€ su Amazon

Cuffie Over Ear da indossare per un giorno intero, senza fastidio e godendo di audio spettacolare, microfoni ottimi e persino cancellazione attiva del rumore. Un sogno? No, la tua esperienza con le mitiche JBL TUNE 760NC. Imperdibili se sei alla ricerca di un’esperienza degna di nota. Puoi acquistarle a soli 49,99€ su Amazon con uno sconto del 11% andato online grazie al Black Friday 2024. Come dire di no? È un affare.

JBL TUNE 760NC, le cuffie over ear che aspettavi in offerta

Il Black Friday 2024 sta entrando nel pieno del suo potenziale. Se stavi cercando un paio di cuffie Over Ear di ottima qualità, non puoi fare a meno di prendere in considerazione le JBL TUNE 760NC. Disponibili in diverse colorazioni, queste wearable hanno quello che desideravi ossia un audio di ottima qualità e cancellazione del rumore.

Goditi un’esperienza senza freni con un peso piuma garantito da questo headset. I padiglioni sono imbottiti per avvolgere le tue orecchie senza fare male ma anzi, con il loro design riescono a fornirti un primo isolamento dai rumori esterni. Tuttavia hai sempre a disposizione la cancellazione del rumore attiva che puoi attivare e disattivare a piacimento.

Goditi un suono pieno, intenso e bassi potenziati grazie alla tecnologia JBL Pure Bass. In fin dei conti con 50 ore di autonomia dalla tua parte, puoi riprodurre le playlist più lunghe che hai con esperienza senza freni.

Non mancano all’appello i microfoni integrati, i comandi rapidi sui padiglioni e un sistema interamente pieghevole per potare le cuffie in giro senza problemi.

A soli 49,99€ su Amazon, le JBL TUNE 760NC sono le cuffie Over Ear di cui non fare a meno. Nel caso fossi interessato all’acquisto, approfitta del ribasso del 11% garantito dal Black Friday 2024.

Le spedizioni sono gratuite e rapide in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.