JBL Tune 770 NC sulle orecchie fanno faville, anche per il prezzo TOP

Se vuoi acquistare un paio di cuffie over ear Bluetooth, punta al meglio. Scegli le JBL Tune 770 NC che rendono ogni momento come quello di un concerto. Audio stratosferico, comfort prolungato e cancellazione adattiva del rumore. Acquistale subito con lo sconto per risparmiare il 55% e farti un regalone a Natale.Comprale a soli 59 euro su Amazon.

Le JBL Tune 770 NC sono cuffie Bluetooth over ear che indossi tutti i giorni per goderti musica e non solo. Grazie al loro design, ti offrono un primo isolamento dai rumori esterni ma a far da padrone la cancellazione adattiva del rumore che ti permette di ottenere il suono più puro e immaginabile. Sono dotate di cuscinetti morbidissimi e di archetto regolabile, così che tu le possa indossare per ore e ore senza alcun problema. In fin dei conti, la batteria ti offre fino a 70 ore di utilizzo, quindi perché farne a meno?

Connettile ai tuoi dispositivi, senza rinunciare alla connessione multipoint. Attraverso quest’ultima, puoi switchare in automatico da uno all’altro senza dover toccare niente, sarà il dispositivo a capire dove è richiesto il suo funzionamento. Detto questo, i driver integrati riproducono ogni suono alla perfezione andando ad enfatizzare i bassi, i quali sono potenti e a rendere le voci cristalline. Come essere in compagnia dei tuoi artisti preferiti ogni volta che premi play! Grazie ai comandi rapidi sui padiglioni puoi regolare la riproduzione musicale senza dover tirare fuori lo smartphone e sfruttando i microfoni integrati, invece, ti intrattieni telefonate registri note vocali all’istante.

Comprale a soli 59 euro su Amazon. Le JBL Tune 770 NC sono le cuffie Over ear Bluetooth perfette da acquistare, approfitta dello sconto del 55%.