JBL Wave 300 TWS: una DOPPIA PROMOZIONE per il suo MINIMO STORICO

Impossibile non aver mai sentito parlare di JBL, uno dei marchi di elettronica più prestigiosi sul mercato. Oggi, grazie alle promozioni del giorno di Amazon, potete acquistare gli splendidi auricolari In-Ear True Wireless Bluetooth JBL Wave 300 TWS all’incredibile prezzo di 47,49 euro invece di 79,99 euro. Tutto questo grazie a una doppia promozione: allo sconto del 38%, infatti, si aggiunge un ulteriore sconto di 2,50 euro al checkout che permette di raggiungere il minimo storico.

JBL Wave 300 TWS: qualità di altissimo livello

Gli splendidi auricolari JBL Wave 300 garantiscono una buona resistenza all’acqua di tipo IPX2 e un’eleganza senza pari in questa fascia di prezzo. Il design ergonomico e compatto consentono una facile applicazione nelle vostre orecchie senza paura di fastidi perché sono ultra-comode e leggerissime anche durante i lunghi ascolti. Non dovrete nemmeno preoccuparvi di ricaricarle per almeno 6 ore di musica senza interruzioni e, sfruttando la pratica custodia, avrete un totale di 20 ore di ascolto senza problemi. Inoltre con solo 10 minuti di ricarica rapida potrete usarle per un’altra ora.

Godetevi tutta l’ottima qualità JBL Deep Bass per ascoltare musica, guardare un film o semplicemente per chiamare amici e parenti. Il suono stereo è pulito e allo stesso tempo potente. Con un solo tocco sugli auricolari, potete mettere in pausa la canzone che stavate ascoltando o passare a quella successiva, oppure potrete anche interagire con l’assistente vocale del vostro smartphone anche se è distante da voi.

Infine con la funzione Dual Connect potete passare da mono a stereo e viceversa in qualsiasi momento e rapidamente. In questo modo, all’occorrenza, potrete usare un solo auricolare, avendo comunque un ottimo suono e risparmiando la batteria dell’altro auricolare o, magari, metterlo in carica. Insomma, questi splendidi auricolari In-Ear True Wireless Bluetooth JBL Wave 300 TWS valgono molto più di quello che costano, ma al prezzo di 47,49 euro sono proprio regalate. Affrettatevi perché la doppia promozione non durerà ancora a lungo e possono essere vostre in pochi giorni con consegne gratuite con Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.