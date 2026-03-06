JBL Wave Buds 2 con ANC, 40 ore di audio e IP54 in offerta al 29%

Dato che di cuffiette Bluetooth ce ne sono veramente tantissime oggi abbiamo deciso di segnalarti questa promozione interessante che ti consente di risparmiare senza sacrificare la qualità. Vai subito su Amazon dunque e puoi mettere nel tuo carrello le JBL Wave Buds 2 a soli 49,90 euro, invece che 69,99 euro.

Un ottimo prezzo come puoi notare. Con lo sconto del 29% risparmi più di 20 euro sul totale e ti porti a casa delle cuffiette Bluetooth eccezionali. Garantiscono un audio potente e preciso sia per ascoltare la musica che per le chiamate e un’ottima autonomia. Sono impermeabili, hanno la cancellazione del rumore e una connessione affidabile e multi-dispositivo.

JBL Wave Buds 2: invisibili e comodissime

Tra le tante caratteristiche interessanti possiamo notare il design delle JBL Wave Buds 2 che risulta confortevole e sono impercettibili una volta che le indossi. Hanno inserti in silicone e 4 microfoni interni che riescono a restituire la tua voce perfettamente per chiamate senza disturbi.

La cancellazione attiva del rumore filtra i suoni indesiderati nell’ambiente in cui sei e così non avrai nessuna distrazione. La connessione multipoint ti permette di associare velocemente a più dispositivi passando da uno all’altro in un attimo e garantisce anche una latenza zero. Sono impermeabili con la certificazione di grado IP54 e anche la custodia è resistente all’acqua con protezione IPX2. Parlando invece dell’autonomia, potrai goderti 10 ore di ascolto con una singola ricarica e 40 ore complessive grazie alla custodia.

Affrettati perché chiaramente l’occasione è destinata a scadere presto e sarebbe davvero un peccato perderla. Perciò fiondati su Amazon e acquista le tue JBL Wave Buds 2 a soli 49,90 euro, invece che 69,99 euro. Se concludi l’ordine ora le riceverai a casa tua entro pochi giorni costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.