JETAKu, solo per oggi la webcam HD è a prezzo TOP

Una webcam di alto profilo, ma ad un prezzo di fascia low-cost. Succede grazie al doppio sconto che per poche ore soltanto abbatte il prezzo della webcam HD di JETAKu. Quello che era stato un prodotto fisso a 49,99 euro per mesi, ora scende a 39,19 euro per poche ore (-22%) con un ulteriore coupon del 5% applicabile per arrivare alla cifra finale di 37,23 euro.

Se stai cercando una nuova webcam, insomma, l'occasione è servita. JETAKu ha messo in questo concept tutto quel che una videocamera per chat, produttività o gaming richiedono: definizione 1080p, correzione della luminosità, fuoco fisso, carrellino a scorrimento per la privacy, audio stereo e microfono con sistema di riduzione del rumore ambientale.

Cos'altro puoi chiedere a una webcam? Tutte le funzioni principali sono servite e per ambire a funzionalità avanzate (molto spesso inutili ai fini dell'utilità che si richiede ad uno strumento di questo tipo) bisogna far crescere l'investimento ad almeno 70 euro: una Logitech C920, grazie ad uno sconto del 34% disponibile in questi giorni, vien via a 68,45 euro. In questo caso la differenza è soprattutto in termini di messa a fuoco automatica, elemento utile in caso di movimento di profondità di fronte all'obiettivo.

La webcam JETAKu ha un angolo di ripresa di 100 gradi e pinza di base consente un facile aggancio (o appoggio) con relativa rotazione del corpo macchina per le regolazioni dell'altezza. Le recensioni sono positive e lo sconto di queste ore fa la differenza in ottica di rapporto qualità/prezzo.