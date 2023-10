Jony Ive investe in una società di frullatori smart

Anche se Jony Ive, ex designer di Apple, ha detto addio all’azienda della “mela morsicata” ormai da svariati anni, resterà sempre legato ad essa per il ruolo ricoperto in passato e per gli importanti contributi dati, ma a quanto pare le sue ultime attività imprenditoriali hanno intrapreso un percorso del tutto inedito rispetto a quello che, considerato i trascorsi, sarebbe stato possibile ipotizzare.

Jony Ive investe in Cruz

Stando infatti a quanto recentemente emerso, Jony Ive avrebbe investito una somma, al momento non meglio specificata, in Cruz, un’azienda che ha sviluppato una bottiglia con frullatore portatile decisamente singolare.

La bottiglia dispone infatti di un tappo alimentato mediante USB-C con lame incorporate, il quale consente di trasformare la frutta in frullati freschi per poterne godere al massimo della bontà e, ovviamente, delle proprietà nutritive.

Il sistema di chiama BlenderCap e Cruz lo ha lanciato al CES che è andato in scena all’inizio di quest’anno ad un prezzo non propriamente economico, ovvero 129 dollari, vale a dire circa 123 euro.

A fare la differenza rispetto ad altri mixer è il tappo e altre tecnologie di sicurezza adottate per far sì che le lame entrino in azione solo ed esclusivamente quando il tutto è saldamente fissato all’unità.

In una dichiarazione raccolta da Bloomberg, Jony Ive ha elogiato i fondatori di Cruz. Ad ogni buon conto, i prodotti di questa azienda devono essere davvero interessanti per molti: secondo quanto dichiarato da Matthew Moore, co-fondatore di Cruz, altri fondi sono infatti giunti da Nick Forlenza, ex vice presidente Apple, e da Devin Wenig, ex CEO di eBay.