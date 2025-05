E alla fine arriva Jules, l'agente di coding AI di Google

Presentato a dicembre 2024, Jules, l’agente di coding AI di Google, è ora disponibile per tutti in una versione beta pubblica. Secondo l’azienda di Mountain View, non è “né un copilota né un assistente per il completamento del codice, ma un agente autonomo che legge il vostro codice, capisce le vostre intenzioni e si mette al lavoro“.

Jules, l’agente AI di Google per il coding

Jules è basato su Gemini 2.5 Pro, che, secondo Google, gli dà accesso ad “alcune delle più avanzate capacità di coding sul mercato“. L’agente è progettato per lavorare in modo asincrono (cioè anche quando lo sviluppatore non è attivamente presente) e per affrontare compiti complessi. Si integra con i repository esistenti e clona la base di codice in una macchina virtuale sicura di Google Cloud. Grazie a questa configurazione, può comprendere il contesto generale di un progetto ed eseguire una serie di attività, come la scrittura di test, la creazione di nuove funzionalità, la correzione di bug, ecc.

Alla fine di un’attività, Jules presenta il suo ragionamento e un confronto delle modifiche apportate. Può essere integrato nei flussi di lavoro di GitHub. Inoltre, Google assicura che l’agente non usa i dati degli utenti per l’addestramento.

Come accedere a Jules di Google?

Per il momento Jules, essendo in beta, è gratuito. Quindi, questa è l’occasione perfetta per testare lo strumento, prima che venga introdotta la versione a pagamento. Per accedere a Jules, è necessario collegarsi alla piattaforma jules.google.com con un account Google. Si deve poi collegare il proprio account GitHub, poiché Jules ha bisogno di accedere ai repository dell’utente per funzionare. Al termine del processo di connessione, è possibile scegliere i repository che si desidera condividere con Jules, nonché il repository con cui lo strumento deve funzionare.

Una finestra di dialogo consentirà di inserire le richieste. Il pulsante Give a plan avvierà il processo di riflessione di Jules. L’agente analizzerà il compito, proporrà un piano d’azione dettagliato e lo presenterà all’utente per l’approvazione. Solo dopo aver ottenuto il via libera, inizierà a lavorare sul compito assegnato. Una volta approvato il piano, non è necessario restare connessi, si può chiudere l’interfaccia di Jules e attivare le notifiche, per essere avvisati quando il piano è pronto o il compito completato.

Per il momento, in Jules sono disponibili diversi strumenti di sviluppo: Node.js, Python, Go, Java e Rust. È possibile impostare script di configurazione per creare un ambiente di lavoro su misura per le proprie esigenze. Un’ultima cosa da notare: Google sottolinea che Jules, pur essendo gratuito, ha dei limiti di utilizzo non meglio specificati.