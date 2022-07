JusTalk: online i messaggi privati degli utenti

È un grattacapo non da poco quello che sta interessando JusTalk, applicazione gratuita che permette di scambiare messaggi ed effettuare videochiamate. Nonostante i suoi gestori (la software house cinese Juphoon) affermino di impiegare la crittografia, milioni di messaggi privati sono finiti online. Sono consultabili in chiaro e senza alcuna forma di protezione.

Leak per JusTalk: pubblicati i messaggi privati

All’interno dell’archivio trafugato si trovano anche dettagli a proposito della data e dell’orario di invio oltre ai numeri di telefono associati sia ai mittenti sia ai destinatari. Un leak che costituisce un serio rischio per la privacy degli interessati. L’app è particolarmente diffusa in Asia, ma vanta un numero non indifferente di iscritti anche nei paesi occidentali. La versione Android (da cui sono estratti gli screenshot allegati qui sotto) conta oltre 10 milioni di download dalla piattaforma Play Store di Google. Coinvolta anche la versione JusTalk Kids destinata ai più piccoli.

La scoperta è stata effettuata dal ricercatore Anurag Sen, che ha poi chiesto l’aiuto della redazione del sito TechCrunch per mettersi in contatto con lo sviluppatore Juphoon e rendere noto l’accaduto. I tentativi di comunicare con il team si sono rivelati infruttuosi.

