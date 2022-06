Ubriaco, perde l'USB con i dati di 460000 cittadini

La scorsa settimana, due funzionari della città giapponese di Amagasaki, nella prefettura di Hyōgo, si sono presentati in conferenza stampa chiedendo pubblicamente scusa per un incidente accaduto. Un dipendente dell’amministrazione locale, dopo aver alzato il gomito, ha perso una pendrive USB contenente i dati personali relativi a 460.000 cittadini.

Perde la pendrive USB con i dati dei cittadini

L’unità era irresponsabilmente conservata all’interno di una borsa, perduta dopo una giornata trascorsa a bere decisamente troppo e una cena in un ristorante. Nell’archivio contenuto dall’unità erano presenti nomi, cognomi, indirizzi di residenza, date di nascita, numeri dei conti bancari delle famiglie che ricevono assistenza e molto altro ancora. Al momento non si registrano leak: se qualcuno ne è entrato in possesso dei file, per ora non li ha distribuiti. Questo il comunicato ufficiale.

Garantiremo in modo accurato la gestione della sicurezza durante il trattamento dei dati elettronici. Lavoreremo per riconquistare la fiducia dei nostri cittadini, incrementando la consapevolezza dell’importanza di proteggere le informazioni personali.

Quanto accaduto è stato segnalato alle forze dell’ordine dallo stesso dipendente sbadato, subito dopo essersi reso conto del pasticcio. Fortunatamente, i documenti erano almeno protetti da crittografia e dall’impiego di una password.

Rimane da capire perché i dati si trovassero in un supporto fisico. Secondo un articolo di CBS News, la volontà era quella di trasferirli a un call center di Osaka. Non è dato a sapere perché non sia stata scelta una modalità più sicura, magari passando dal cloud.

